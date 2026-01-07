Suudi'den İsrail'e Net Uyarı: Lübnan Bataklığında Askerleriniz Boğulur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suudi Arabistan Dışişleri kaynakları, İsrail'in Lübnan'daki olası genişleme planlarını "stratejik bir felaket" olarak nitelendirdi. Resmi olmayan kanallarla iletilen mesajda, "Lübnan bataklığına saplanan İsrail ordusunun kaçınılmaz ağır kayıplar vereceği" vurgulandı.

Bu uyarı, İsrail'in son dönemde güney Lübnan'daki tampon bölge iddialarını yoğunlaştırmasıyla örtüşüyor. Suudi yetkililer, 2006 savaşındaki gibi direnişin sert karşılık vereceğini hatırlatarak, Tel Aviv'e "gerçekçi hesaplar yapma" çağrısında bulundu. Riyad'ın çıkışı, Arap dünyasında sessiz bir onay dalgası yarattı.

İsrail Savunma Bakanı'ndan henüz yanıt gelmezken, askeri analistler Suudi uyarısının ABD arabuluculuğuna etki edebileceğini söylüyor. Lübnan Hizbullah'ından ise "her işgalciyi bataklığa gömeceğiz" mealinde destekleyici açıklamalar yükseldi.

Suudi Arabistan'ın bu tutumu, normalleşme görüşmelerinin gölgesinde ilginç bir kırılma yaratıyor. Bölge uzmanları, Riyad'ın direniş eksenine dolaylı destek vererek İsrail'i köşeye sıkıştırmayı hedeflediğini değerlendiriyor. Gerilim, Orta Doğu'nun yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor.