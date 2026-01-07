Ejei'den Protesto Düzenleyicilere Sert Uyarı: İç-Dış İhanet Ağını Yıkacağız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tahran'da konuşan Ejei, ekonomik baskıların arkasındaki "düşman elleri"ni işaret etti. "Bu protestolar, döviz fitnesini bahane ederek rejimi sarsma planıdır" diyen Ejei, yargının tavizsiz olacağını vurguladı.

Güvenlik güçleri, son günlerdeki gösterilerde yüzlerce gözaltı yaptı. Ejei, "Perde arkasındaki iç-dış bağlantıları tek tek açığa çıkaracağız" sözleriyle, CIA ve Mossad gibi istihbarat servislerini suçladı.

Direniş yanlısı kesimler, Ejei'nin tutumunu alkışlarken, muhalifler sessiz kaldı. Ekonomik krizin ABD yaptırımlarından kaynaklandığına dikkat çeken yetkililer, halkı birlik çağrısı yaptı.

Bu açıklama, İran'ın istikrarını koruma iradesini güçlendiriyor. Bölge müttefikleri de Tahran'a destek mesajları gönderdi.