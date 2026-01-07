Sanaa'dan İsrail'e Kızıldeniz Ultimatomu: Somaliland Üzerinden Her Hamle Hedef

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah hareketi öncülüğündeki Sanaa yönetimi, İsrail'in Afrika boynuzu üzerinden Kızıldeniz'e sızma planlarını ifşa etti. Resmi açıklamada, "Somaliland'ı üs edinen Siyonist girişimler, Yemen'in kırmızı çizgisidir" denildi.

Bu uyarı, Tel Aviv'in Somaliland'da liman ve hava üssü anlaşmaları peşinde olduğu iddialarıyla örtüşüyor. Sanaa, Kızıldeniz ticaret yollarını koruma sözü vererek, direniş füzelerini hazırda tutuyor.

Filistin direnişi ve İran, Sanaa'nın tutumunu "stratejik zafer" olarak selamladı. Somali hükümeti ise sessizliğini korurken, ABD arabuluculuğu başarısız görünüyor.

Yemen halkı sokaklarda zafer naraları atarken, bu ilan deniz ticaretini etkileyecek. İsrail'in yayılmacılığına karşı yeni cephe açılıyor.