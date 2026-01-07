  1. Ana Sayfa
Sanaa'dan İsrail'e Kızıldeniz Ultimatomu: Somaliland Üzerinden Her Hamle Hedef

7 Ocak 2026 - 17:57
Yemen Sanaa hükümeti, İsrail'in Somaliland üzerinden Somali ve Kızıldeniz'de askeri-siyasi varlık kurma çabalarını "egemenlik ihlali ve bölgesel tehdit" diye kınadı. Her türlü İsrail varlığını meşru hedef ilan etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ensarullah hareketi öncülüğündeki Sanaa yönetimi, İsrail'in Afrika boynuzu üzerinden Kızıldeniz'e sızma planlarını ifşa etti. Resmi açıklamada, "Somaliland'ı üs edinen Siyonist girişimler, Yemen'in kırmızı çizgisidir" denildi.

Bu uyarı, Tel Aviv'in Somaliland'da liman ve hava üssü anlaşmaları peşinde olduğu iddialarıyla örtüşüyor. Sanaa, Kızıldeniz ticaret yollarını koruma sözü vererek, direniş füzelerini hazırda tutuyor.

Filistin direnişi ve İran, Sanaa'nın tutumunu "stratejik zafer" olarak selamladı. Somali hükümeti ise sessizliğini korurken, ABD arabuluculuğu başarısız görünüyor.

Yemen halkı sokaklarda zafer naraları atarken, bu ilan deniz ticaretini etkileyecek. İsrail'in yayılmacılığına karşı yeni cephe açılıyor.

