Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Barrack, kapalı bir toplantıda "İsrail-HTŞ diyaloğu, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek" ifadelerini kullandı. ABD'nin arabuluculuğu, Tel Aviv'in Şam'daki nüfuzunu pekiştirme planını açığa vuruyor.
HTŞ'nin Colani'si, İsrail'le "güvenlik işbirliği" peşinde koşarken, Suriye ordusu ve müttefikleri bu ittifaka karşı cepheyi sıkılaştırdı. İran, "Siyonist kuklası HTŞ'yi ezeceğiz" tepkisi verdi.
Barrack'ın sözleri, ABD'nin Suriye'deki vekil savaşını HTŞ üzerinden İsrail lehine çevirdiğini kanıtlıyor. Direniş grupları, yeni infaz listeleri hazırlıyor.
Bu "dönüm noktası", Suriye'nin işgalcilerle pazarlık bataklığına sürüklendiği iddiasını güçlendiriyor. Halk direnişi büyüyor.
