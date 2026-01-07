ABD'den HTŞ-İsrail Görüşme Skandalı: Barrack "Dönüm Noktası" Dedi

News ID: 1770712

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ile HTŞ arasındaki ABD arabuluculuğundaki görüşmeleri "dönüm noktası" diye övdü. Bu itiraf, Suriye direnişini alarma geçirdi.