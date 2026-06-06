Pentagon'da casusluk krizi: İsrail ABD'yi gizlice izliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: NBC News televizyonunun haberine göre, isimleri açıklanmayan üç eski ABD’li yetkili, Pentagon’un İsrail’in ABD’ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğunu ileri sürdü. Yetkililerin iddiasına göre, Savunma Bakanlığı bu nedenle İsrail’e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardı.

Aynı yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı’nın (DIA), ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Washington ile Tel Aviv arasında tırmanan tansiyon çerçevesinde izlenecek yola ilişkin yeni bir karşı istihbarat tehdit değerlendirmesi yayımladığını belirtti. Yetkililerin aktardığına göre DIA, İsrail’e yönelik tehdit değerlendirmesini en yüksek seviye olan “kritik” düzeye çıkardığını belirten bir iç mesaj yayımladı.

Değerlendirmelerin dayanağı ve kapsamı

Pentagon içindeki endişelerden kaynaklandığı iddia edilen bu değerlendirmelerin, İsrail’in “ABD’nin savaşla ilgili çatışmalara dair iç görüşmeleri ve karar alma süreçleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla üst düzey ABD’li yetkilileri izlemeye çalıştığı” yönündeki tespitlere dayandığı kaydedildi.

Yetkililere göre, İsrail’in insan kaynaklı casusluk ve teknik istihbarat toplama kapasitesi DIA tarafından “kritik seviyede” değerlendirildi. Aynı değerlendirmede “ABD’nin endişelerini artıran bir dizi olayın” da örneklendirildiği ifade edildi. Yetkililerin, İsrail’in son dönemdeki faaliyetlerinin “olağan casusluk faaliyetlerinin” ötesine geçtiğini savunduğu aktarıldı.

Tarihsel bağlam: İsrail’in ABD’ye casusluk geçmişi

Gözlemciler, İsrail’in yıllardır en yakın müttefiki olan ABD’ye karşı agresif istihbarat faaliyetleri yürüttüğü yönündeki iddiaların yeni olmadığını hatırlatıyor. 1980’lerdeki Jonathan Pollard vakasının, İsrail adına casusluk yapan bir ABD’li analistin yakalanmasıyla sonuçlandığı anımsatılıyor. Daha yakın dönemde ise, ABD’nin İran nükleer programına ilişkin istihbaratının İsrail’e sızdırıldığına dair iddiaların da zaman zaman gündeme geldiği belirtiliyor.

Ancak analistler, ABD’nin müttefiki İsrail’e yönelik tehdit seviyesini “kritik” olarak güncellemesi durumunun, iki ülke arasındaki güven ilişkisinde ciddi bir erozyona işaret edebileceği yorumunda bulunuyor. Buna karşın Beyaz Saray’ın haberi yalanlaması ve Pentagon’un yorum yapmaktan kaçınmasının, bu iddiaların doğruluğu konusunda belirsizlik yarattığı ifade ediliyor.

Çifte standart ve müttefikler arası istihbarat

Uluslararası ilişkiler uzmanları, istihbarat toplama faaliyetlerinin müttefik ülkeler arasında dahi yaygın bir uygulama olduğunu, ancak ABD’nin farklı ülkelere yönelik tepkilerinde ölçü farklılıkları bulunduğunu belirtiyor. Örneğin, ABD’nin Avrupalı müttefiklerinin liderlerini dinlediğinin ortaya çıkmasına karşın, bu durumun ilişkilerde kalıcı bir krize yol açmadığı hatırlatılıyor. Eleştirmenler, ABD’nin İsrail’e yönelik casusluk endişelerini kamuoyuna sızdırmasının, aynı zamanda İran gibi hasım ülkeler üzerinde baskı oluşturmak için bir mesaj niteliği de taşıyabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan, ABD’nin İsrail’e yönelik bu tür bir tehdit değerlendirmesi yaparken, kendi bünyesindeki istihbarat faaliyetlerine ilişkin şeffaflık sağlamadığı da eleştiriliyor. İkili ilişkilerde yaşanan bu tür gerginliklerin, özellikle İran nükleer dosyası ve bölgesel güvenlik mimarisi gibi kritik konularda tarafların iş birliğini zora sokabileceği belirtiliyor.

Resmi makamlardan yalanlama

Beyaz Saray, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu haberin tamamı asılsızdır” ifadesini kullandı. Pentagon ise konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmayı reddetti. Washington’daki İsrail Büyükelçiliği sözcüsü de iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD’yi casuslukla izlediği yönündeki suçlamaların “tamamen asılsız” olduğunu ileri sürdü.

Kaynaklar, habere konu olan değerlendirmelerin DIA tarafından resmi olarak doğrulanmadığını ve isimsiz yetkililerin iddialarına dayandığı için teyit edilmesinin güç olduğunu ifade ediyor. NBC News’in haberi sonrasında Kongre’den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmediği gözlemleniyor.