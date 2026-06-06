Kremlin’den Washington’a mesaj: ‘ABD hazır olduğunda karşılık vermeye hazırız’

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin, Washington'ın ilişkileri normalleştirme yönünde adım atması halinde buna karşılık vermeye hazır olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Çin Merkez Televizyonu’na verdiği röportajda, Rusya-ABD ilişkilerinin yeniden tesisi ve tırmanan yaptırım gerilimine dair net mesajlar verdi.

Peskov, Rusya'nın diplomatik kanalları açık tutma ve bağları onarma konusunda yapıcı bir duruş sergilediğinibelirterek, “Amerikalılar ilişkilerin gerçek anlamda tesisi için hazır olduğunda, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Moskova'nın bu süreçte sabırlı bir tutum izlediğini vurgulayan Sözcü, ABD’nin Ukrayna’daki krizin çözümüne katkı sağlama yönündeki olası niyetlerini de memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.