ABD'nin Venezuela Merkezli Baskı Dalgası: Küba'dan Grönland'a Yayılıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington, Caracas'ı ekonomik ve askeri kuşatma altında tutarken, müttefik ülkelere yaptırımları genişletti. Küba'ya yeni ticaret engelleri, Kolombiya'ya sınır baskısı, Meksika'ya göç tehdidi ön plana çıktı.
İran'a petrol ambargosu sertleşirken, Grönland'ın stratejik üsler için hedeflendiği iddia edildi. Pentagon kaynakları "Latin Amerika'dan Arktik'e güvenlik şemsiyesi"nden bahsediyor.
Venezuela Dışişleri, "Emperyalist yayılmaya karşı direniş birliğimiz güçlenecek" dedi. Küba ve İran da ortak cephe çağrısı yaptı.
Bu çok cepheli saldırı, ABD'nin küresel hegemonya çabasını yansıtıyor. Direniş halkları ayağa kalkıyor.
