  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

ABD Duyurdu: HTŞ-İsrail Arasında Gizli Koordinasyon Mekanizması Kuruldu

7 Ocak 2026 - 18:43
News ID: 1770722
ABD Duyurdu: HTŞ-İsrail Arasında Gizli Koordinasyon Mekanizması Kuruldu

ABD Dışişleri, Paris görüşmelerinin ardından Suriye HTŞ rejimi ile Siyonist İsrail'in tansiyonu düşürmek ve koordinasyon için mekanizma kurduğunu açıkladı. Bu ihanet adımı direniş cephesini ayağa kaldırdı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Paris'te kapalı kapılar ardında yapılan müzakereler, HTŞ'nin İsrail'le "güvenlik hattı" kurmasını getirdi. ABD Dışişleri Sözcüsü, "Tansiyonu düşürecek somut adım" diye övdü.

Suriye resmi kaynakları, bunu "işgalci ittifak" diye kınadı. Colani'nin Mossad'la dansı, Şam'ı tehdit ediyor. İran ve Rusya, askeri karşılık sinyali verdi.

Direniş grupları, HTŞ'yi "Siyonist kuklası" ilan etti. Bu mekanizma, İdlib'den Golan'a casusluk ağı örüyor.

Halk öfkesi büyüyor; Suriye direnişi yeni safhaya giriyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha