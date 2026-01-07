ABD Duyurdu: HTŞ-İsrail Arasında Gizli Koordinasyon Mekanizması Kuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Paris'te kapalı kapılar ardında yapılan müzakereler, HTŞ'nin İsrail'le "güvenlik hattı" kurmasını getirdi. ABD Dışişleri Sözcüsü, "Tansiyonu düşürecek somut adım" diye övdü.
Suriye resmi kaynakları, bunu "işgalci ittifak" diye kınadı. Colani'nin Mossad'la dansı, Şam'ı tehdit ediyor. İran ve Rusya, askeri karşılık sinyali verdi.
Direniş grupları, HTŞ'yi "Siyonist kuklası" ilan etti. Bu mekanizma, İdlib'den Golan'a casusluk ağı örüyor.
Halk öfkesi büyüyor; Suriye direnişi yeni safhaya giriyor.
