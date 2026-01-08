Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Caracas'tan yükselen güçlü bir ses: Dışişleri Bakanı Elías Rodríguez, Venezuela'nın devasa petrol ve gaz yataklarının dış güçlerin dayatmalarıyla "Küresel Kuzey"e aktarılmasına izin vermeyeceklerini ilan etti. Rodríguez, son basın toplantısında, "Bu kaynaklar bizim egemenliğimizin temel taşı; emperyalist oyunlara alet olmayacağız" diyerek, yıllardır süren ekonomik kuşatmalara karşı direniş hattını koruma kararlılığını vurguladı.

Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri olarak, ABD ve müttefiklerinin yaptırımları altında ezilmeye çalışılıyor. Rodríguez, bu süreçte Latin Amerika halklarının dayanışmasının kritik rol oynadığını belirterek, "Petrolümüzü halkımızın refahı için kullanacağız, dışarıya ucuza kaptırmayacağız" diye konuştu. Bakan, BRICS ülkeleriyle artan iş birliklerini de işaret ederek, yeni ittifakların bu direnişi güçlendireceğini ifade etti.

Güncel gelişmeler ışığında, Rodríguez'in açıklaması, Venezuela'nın 2026 bütçe planlarında petrol gelirlerini yerli sanayiye yatırma hamlesiyle örtüşüyor. Ülke, son aylarda iç üretimi %15 artırarak yaptırımlara meydan okurken, Rodríguez'in sözleri, bölgesel direniş cephesine moral aşıladı. Bolivarcı devrim, kaynak milliyetçiliğiyle bir kez daha ayakta duruşunu kanıtlıyor.

Bu açıklama, küresel enerji piyasalarında yankı uyandırdı; petrol fiyatları hafif dalgalanırken, Venezuela'nın bağımsız duruşu Güney-Güney iş birliğinin simgesi haline geldi.