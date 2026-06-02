Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupa Birliği’nin, bölgedeki askeri hedeflere yönelik saldırılara ilişkin duyduğu endişeleri dile getiren bir açıklama yaptığı gözlemleniyor. Bu açıklamaya İran’dan gelen yanıtın, diplomatik dilin ötesinde, “sus ve kendi işine bak” şeklinde yorumlanabilecek bir sertlikte olduğu değerlendiriliyor. Ancak Tahran yönetiminin bu kez yanıtını kapsamlı bir hukuki argümanla desteklediği belirtiliyor.

“Meşru müdafaa hakkı ve AB’nin ikiyüzlülüğü”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan açıklamada, AB’nin tutumunun “ikiyüzlülük” örneği teşkil ettiği ifade ediliyor. Bekayi’nin, “İran, komşu ülkelerdeki ABD üslerinden gelen saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır” dediği aktarılıyor. Sözcünün şu ifadeleri kullandığı kaydediliyor: “AB, saldırganları yatıştırmak ve saldırılara karşılık verenleri suçlamak yerine BM Şartı’na uymalıdır.”

Brüksel’in duymak istemediği hukuki argüman

Bekayi tarafından dile getirilen temel hukuki argümanın ise Brüksel açısından rahatsız edici olduğu belirtiliyor. Sözcünün şu noktaya dikkat çektiği aktarılıyor: “Devletlerin, diğer ülkelere saldırı düzenlenmesi için kendi topraklarını veya varlıklarını kullandırmaması yasal bir yükümlülüktür.”

Bu çerçevede Bekayi’nin, İran’ın kendisine yönelik yasa dışı saldırıların düzenlendiği üsleri ve hedefleri vurduğunu ve bunun bir meşru müdafaa eylemi olduğunu savunduğu ifade ediliyor.

AB’nin ‘büyük oyunun’ dışında kalması

Analistler, bu gelişmenin küresel siyaset açısından anlamlı olduğu yorumunda bulunuyor. AB’nin, bölgesel krizlerde “büyük oyunun” giderek dışında kaldığı gözlemleniyor. Brüksel’in konuya ilişkin anlamlı bir bildiri yayınladığı, ancak Tahran’ın sadece cevap vermekle yetinmeyip yanıtını uluslararası hukuk referanslarıyla desteklediği için diyalog zemini bulamadığı belirtiliyor.

Gözlemciler, Brüksel’in artık “seçici ahlaki öfke” ve “ikiyüzlülük” gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmasının, onun ahlaki otoritesini zedelediği değerlendirmesinde bulunuyor. ‘Eski Kıta’nın, başkalarına nasıl yaşanacağını öğreten ancak gerçek çatışmaların çözümünde belirleyici bir rol üstlenemeyen bir aktöre dönüştüğü ifade ediliyor.

Uluslararası hukuka meydan okuma

Bazı uluslararası hukuk uzmanları, İran’ın bu argümanının yalnızca AB’yi değil, mevcut küresel sistemi de hedef aldığını belirtiyor. Zira devletlerden üçüncü ülkelerin saldırıları için kendi topraklarındaki üsleri açmamasını talep etmenin, doğrudan ABD’nin bölgedeki askeri varlığının mantığını sorguladığı kaydediliyor. Bu tabloda AB’nin, eleştirdiği olaylar karşısında “sessiz bir suç ortağı” konumuna sürüklendiği değerlendiriliyor.

Karşıt görüş

Batılı diplomatik kaynaklardan yapılan bazı değerlendirmelerde ise AB’nin, uluslararası hukuka bağlılık ve bölgesel istikrarın korunması bağlamında yapıcı bir rol oynamaya çalıştığı ileri sürülüyor. Ancak bu söylemin, İran’ın meşru müdafaa argümanı ve ABD üslerinin varlığına yönelik eleştirileri karşısında ne ölçüde geçerli olduğu sorgulanıyor. Gözlemciler, AB’nin çatışmanın tarafları üzerinde etkin bir baskı kuramamasının, Brüksel’in “küresel hakem” iddiasını giderek anlamsız hale getirdiğini ifade ediyor.