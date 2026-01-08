İşgal Altındaki Şeyh Dağı’nda Normalleşme Mühendisliği: Tel Aviv İle HTŞ Arasında Turizm Pazarlığı

Yerel kaynaklar, projenin “turizmi canlandırma” söylemiyle pazarlanmasına karşın, asıl amacın işgalin ekonomik ve sosyal araçlarla meşrulaştırılması olduğunu vurguluyor. Dağın stratejik konumu ve güvenlik açısından taşıdığı önem göz önüne alındığında, söz konusu girişimin yalnızca bir yatırım hamlesi olmadığı, sahadaki güç dengelerini kalıcı biçimde değiştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

HTŞ rejiminin bu süreçte oynadığı rol ise dikkat çekici bulunuyor. Bölgedeki gözlemcilere göre, rejim hem ekonomik kazanç hem de uluslararası alanda dolaylı meşruiyet arayışıyla projeye kapı aralarken, İsrail tarafı bunu işgal altındaki alanlarda “normal hayat” algısı oluşturmak için kullanmayı planlıyor.

Direniş çevreleri ve bölgedeki sivil yapılar, söz konusu girişimi açık bir işbirliği ve fiili ilhak adımı olarak değerlendiriyor. Yapılan değerlendirmelerde, turizm projeleri üzerinden yürütülen bu tür hamlelerin, zamanla askeri ve güvenlik düzenlemeleriyle desteklenerek işgalin kalıcılaştırılmasına hizmet ettiği hatırlatılıyor.

Şeyh Dağı’nda atılan bu adımın, ilerleyen dönemde benzer projeler için emsal oluşturmasından endişe edilirken, bölgedeki direniş dinamiklerinin ve halk iradesinin bu tür planlara karşı tutumunun belirleyici olacağı belirtiliyor.