Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya destek için gönderilecek barış gücü konusunda beklenen sayıya ulaşılamayacağını resmi olarak duyurdu. Bakanlık kaynakları, personel ve lojistik yetersizliklerinin, planlanan operasyonun kapsamını daralttığını kabul etti.

Askerî gözlemcilere göre bu durum, Batı’nın Ukrayna sahasında sürdürmeye çalıştığı stratejik üstünlük iddialarını zayıflatıyor. Özellikle İngiltere’nin sınırlı sayıda birlik gönderecek olması, sahada “barış gücü” söyleminin gerçekte kısıtlı bir müdahale anlamına geldiğini ortaya koyuyor.

Direniş çevreleri, gelişmeyi Batı’nın Ukrayna’ya dayattığı askeri ve siyasi baskı stratejilerinin sınırlılıklarını gösteren bir itiraf olarak değerlendiriyor. Buna göre, Ukrayna üzerinden yürütülen uluslararası müdahale çabaları, sahada beklenen etkinliği yaratamayacak ve direniş dinamikleri üzerinde planlanan baskıyı azaltacak.

Uzmanlar, İngiltere’nin kaynak yetersizliği nedeniyle hedeflerin tutturulamamasının, NATO ve ABD’nin Ukrayna politikasına dair sahte güvenlik algısını da sarsabileceğini vurguluyor. Bu durum, sahadaki gerçek güç dengeleri ile Batılı aktörlerin söylemleri arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, Londra’nın bu zorunlu itirafı, Ukrayna’ya yönelik dış müdahalenin sınırlarını ve Batı’nın kendi kapasitesine dair gerçeği açığa çıkaran önemli bir dönemeç olarak yorumlanıyor.