Gazze’de Can Kaybı Artıyor: Enkaz Altındaki Sivillere Ulaşmak Zorlaşıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde süren saldırılar bölgedeki insani tabloyu her geçen saat daha da ağırlaştırıyor. Yerel sağlık yetkilileri, son saldırıların ardından hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısının hızla arttığını, hastanelerin ise kapasitesinin sınırına ulaştığını bildirdi.

Sağlık kaynaklarına göre özellikle yoğun bombardıman sonucu yıkılan binaların altında çok sayıda kişinin mahsur kaldığı değerlendiriliyor. Ancak arama-kurtarma çalışmalarının sınırlı imkânlarla yürütüldüğü, ağır iş makineleri ve ekipman eksikliğinin çalışmaları yavaşlattığı ifade ediliyor.

Gazze’deki sağlık sistemi de saldırılar nedeniyle büyük baskı altında. Hastanelerde tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısının giderek büyüdüğü, bazı sağlık merkezlerinin ise hasar gördüğü bildiriliyor. Yaralıların büyük bölümünün acil servislerde tedavi edilmeye çalışıldığı, doktor ve sağlık personelinin uzun saatler boyunca aralıksız görev yaptığı aktarılıyor.

Sivil savunma ekipleri, enkaz altındaki sivillere ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü ancak güvenlik koşulları ve yıkımın boyutunun müdahaleyi zorlaştırdığını belirtiyor. Bölgedeki bazı mahallelerde elektrik ve iletişim hatlarının kesilmesi de kurtarma faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Uluslararası yardım kuruluşları, Gazze’deki insani durumun kritik bir eşiğe yaklaştığı uyarısında bulunurken, sivillerin korunması ve yardım koridorlarının açılması çağrılarını yineledi. Bölgedeki çatışmaların devam etmesi ise hem can kaybı riskini hem de insani krizin derinleşmesi ihtimalini artırıyor.