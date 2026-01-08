Trump’ın Venezuela Hamlesi: Petrol Kontrolü ve Fiyat Stratejisi Tartışma Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın petrol kaynaklarına yönelik yeni bir strateji açıkladı. Trump yönetimi, ülkenin zengin petrol rezervlerini kontrol ederek fiyatları varil başına 50 dolara çekmeyi amaçladığını belirtti. Söz konusu plan, yalnızca ekonomik bir hamle değil; aynı zamanda Venezuela’nın enerji kaynakları üzerinden bölgesel nüfuzu artırmayı hedefleyen bir stratejik girişim olarak değerlendiriliyor.

Bu hamle, Caracas’ın egemenlik hakları açısından büyük tartışmalara yol açarken, direniş yanlısı çevreler ABD’nin politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Onlara göre, Trump yönetiminin yaklaşımı, Venezuela halkının kontrolü dışında bir kaynak yönetimini dayatma çabası anlamına geliyor ve bölgede yeni gerilim hatlarını tetikleyebilir.

Uzmanlar, söz konusu stratejinin petrol fiyatlarını düşürme amacının ötesinde, Washington’un enerji piyasası ve jeopolitik denge üzerinde etkili olmayı hedeflediğine dikkat çekiyor. Venezuela’nın kaynakları üzerindeki bu tür müdahaleler, hem bölgedeki ekonomik istikrarı hem de ülkenin direniş hattını doğrudan ilgilendiriyor.

Gelişmeler, sadece enerji fiyatlarına değil, aynı zamanda Venezuela’nın dış politikadaki konumuna ve bölgesel güç dengelerine de uzun vadeli etkiler bırakabilecek bir boyut taşıyor. ABD’nin bu adımı, Caracas ve bölgedeki müttefikleri açısından yeni bir sınav olarak görülüyor.