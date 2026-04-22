Lavrov: Rusya, Körfez ülkeleri ve İran arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkı sunmaya hazır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Körfez'deki Arap monarşileri ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.



Lavrov, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Vekili Taher el-Baour ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:



Rusya'nın, Körfez'deki Arap monarşileri ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunma kararlılığını bir kez daha teyit ediyoruz



Libya'nın Ukrayna krizindeki tutumuna ve BM'de bu konudaki dengeli duruşuna değer veriyoruz Rusya ve Libya, hükümetler arası ticaret komisyonunun çalışmalarını yeniden başlatma konusunda anlaştı



Rusya ve Libya, Bingazi'de Rusya Başkonsolosluğu açılması konusunda mutabık kaldı