Trump sosyal medya algısıyla finansal dalgalanma yapıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya paylaşımları, giderek siyasi hedeflerden çok küresel enerji ve finans piyasalarında dalgalanma yaratmanın aracına dönüşüyor. Trump’ın ateşkesin süresiz uzatıldığını duyurup aynı anda İran’a yönelik deniz ablukasının süreceğini açıklaması, petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açarken, büyük yatırımcıların bu oynaklığı short pozisyonlarla kâra çevirmesine olanak tanıdı. Uzmanlar, Trump’ın her tweet’inin artık bir “piyasa olayı” haline geldiğini belirtiyor.

Tesnim haber ajansının ekonomi muhabirinin aktardığına göre, Donald Trump tarafından yapılan “ABD ile İran arasında ateşkesin süresiz uzatıldığı” açıklaması, bir kez daha gösterdi ki, Trump’ın beyanları ve tweet’leri küresel enerji ve finans piyasalarını etkilemek için güçlü bir araca dönüşmüş durumda. 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan savaş, kısa sürede Basra Körfezi ülkeleri ve Lübnan’a yayılmış, insani kayıpların yanı sıra petrol ve döviz piyasalarında şiddetli dalgalanmalara yol açmıştı.

Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pakistanlı arabulucuların talebi üzerine, “entegre bir teklif sunulana ve müzakereler sonuçlanana kadar” İran’a yönelik saldırıların durdurulacağını duyurdu. Ancak aynı anda, ABD Donanması’nın İran limanlarına yönelik deniz ablukasının devam edeceğini vurguladı. Bu ikili tutum – ateşkesin uzatılması ile ekonomik-askeri tehdidin bir arada sunulması – küresel piyasalarda hızla yankı buldu. Analistlere göre, bu çelişkili mesaj, emperyalist güçlerin bir yandan “diplomasi” diline sarılırken diğer yandan baskı araçlarını elden bırakmadığının tipik bir örneğidir. Piyasalar ise bu belirsizliği fiyatlamakta zorlanıyor.

Piyasalar Tweet’e Kilitlendi

Petrol piyasası, Hürmüz Boğazı’nın kısmen kapatılması nedeniyle zaten baskı altındayken, Trump’ın açıklamalarına anında tepki verdi. Petrol fiyatları bu duyurunun ardından sert dalgalanmalar yaşadı ve kısmi bir düşüşe rağmen varil başına 100 dolar civarında seyretmeye devam etti. ABD borsa vadeli işlem endeksleri yükselirken, dolar diğer küresel rezerv para birimleri karşısında dalgalandı. Ekonomi uzmanları, bu tepkilerin küresel enerji ve finans piyasalarının artık sadece sahadaki gerçek gelişmelere değil, Trump’ın anlık ton ve pozisyon değişikliklerine bile aşırı duyarlı hale geldiğini gösteriyor.

İran, Hürmüz Boğazı’ndan tanker ve diğer gemilerin geçişini kontrol etme kabiliyetini, ABD ve İsrail saldırılarına karşı bir koz olarak defalarca kullanmıştı. Buna karşılık ABD ve müttefikleri ise bu eylemleri küresel ticaret ve enerji güvenliğine tehdit olarak tanımlıyor. Trump’ın tehdit veya ateşkes uzatma şeklindeki açıklamaları, doğrudan petrol piyasalarının ve yatırımcıların kararlarını etkileyerek fiyat istikrarsızlığına yol açıyor.

Kripto Balinalardan Short Hamlesi: Tweet Dalgalanmasından 22,5 Milyon Dolarlık Pozisyon

Trump’ın ateşkesin uzatılması ve deniz ablukasının sürmesine ilişkin açıklamalarının ardından, enerji piyasasının büyük oyuncularından bazıları ortaya çıkan dalgalanmayı kâra çevirmek için harekete geçti. 0xEbE126…14070 adlı yeni bir cüzdan, HyperLiquid platformuna 10 milyon USDC yatırarak Brent petrol üzerinde 63.000 birimlik ve 20 kat kaldıraçlı short (düşüş) pozisyonu açtı. Aynı balinayla bağlantılı başka bir cüzdan ise FalconX aracılığıyla finanse edilen, Brent petrol üzerinde 22,5 milyon dolar ve WTI petrol üzerinde 18,19 milyon dolar değerinde yine 20 kat kaldıraçlı short pozisyonlarına sahip.

Analistlere göre, bu durum Trump’ın tweet’lerinin ve anlık açıklamalarının yarattığı dalgalanmaların, büyük yatırımcılar (piyasa jargonuyla “balinalar”) tarafından nasıl sistematik bir şekilde kullanıldığını gösteren somut bir örnektir. Bu tür spekülatif hareketler, petrol fiyatlarındaki istikrarsızlığı daha da artırarak küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir. Uzmanlar, Trump’ın her tweet’inin artık bir “piyasa olayı” haline geldiğini ve bu durumun, siyasi liderlerin sosyal medya kullanımının küresel ekonomi üzerinde öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğinin altını çiziyor.