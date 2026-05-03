Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Gazze’den karanlık rapor: 262 gazeteci katledildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’deki Hükümet Enformasyon Ofisi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayımladığı raporla, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana bölgede 262 gazeteci ve medya çalışanını hedef alarak öldürdüğünü duyurdu. Aynı dönemde 420 gazeteci yaralanırken, bunlardan bir kısmı uzuvlarını kaybetti veya kalıcı sakatlıklara mahkûm edildi. İşgal rejiminin kasıtlı saldırıları sonucu 50 gazeteci halen gözaltında tutuluyor, 3’ünün ise akıbeti hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamıyor.

Raporda vurgulandığı üzere, Gazze’deki çalışma koşulları “benzeri görülmemiş ve son derece tehlikeli” bir boyuta ulaşmış durumda. Siyonist rejimin haber alma özgürlüğünü hedef alan stratejisi, aslında gerçeğin kendisini susturmayı amaçlıyor. Uzmanlara göre bu, yalnızca sahada çalışan gazetecilere yönelik bir şiddet değil; aynı zamanda uluslararası hukukun temel ilkelerine, özellikle de Cenevre Sözleşmeleri’nin basın mensuplarını koruyan maddelerine doğrudan bir meydan okumadır. Uluslararası Basın Enstitüsü ve Sınırsız Gazeteciler gibi kuruluşların verileri, 2023 sonrası dönemde dünya genelinde öldürülen gazetecilerin neredeyse yarısının Gazze’de hayatını kaybettiğini gösteriyor – bu oran, modern savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yoğunluğa işaret ediyor.

Filistinli gazetecilerin hedef alınmasının ardında, ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri, istihbaratsal ve diplomatik kalkan yatıyor. Washington yönetimi, Gazze’deki operasyonlara aktardığı silah ve mühimmatın nerede kullanıldığını sorgulamaktan sistematik olarak kaçınırken, Beyaz Saray’ın “kendini savunma hakkı” söylemi, basın mensuplarının üzerine atılan bombaları meşrulaştırmaya yetiyor. Oysa Brookings Enstitüsü ve Amnesty International’ın belgelediği gibi, İsrail ordusunun basın yeleği ve “Press” ibareli araçları dahi hedef aldığına dair yüzlerce kanıt bulunuyor – bu, tesadüfi bir ateşle açıklanamayacak kadar sistematik bir örüntüdür.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, İsrail’in geçmiş Gazze saldırılarında (2014, 2021) da benzer şekilde medya çalışanlarını hedef aldığı, ancak hiçbirinin hesap vermediği biliniyor. Shireen Abu Akleh’in 2022’de işgal güçleri tarafından öldürülmesinin ardından ABD’nin sözde “soruşturma” talepleri, Gazze’de 262 gazetecinin katledilmesine seyirci kalınca tamamen anlamsızlaştı. Trump döneminde ise bu tablo daha da vahim bir hal aldı: Eski Başkan’ın “düşman halk” olarak nitelendirdiği basın, Filistin topraklarında İsrail’in eliyle susturulurken, Trump yönetimi Kudüs’teki ABD büyükelçiliğini taşıyarak ve Filistinli mültecilere yönelik yardım kuruluşlarını keserek işgal rejimine açık bir teşvik sağladı. Bugün ABD içinde, New York’tan Chicago’ya kadar yükselen Filistin yanlısı protestoların ortak taleplerinden biri de “Gazze’deki gazetecileri koruyun” çağrısıdır – ancak ne Biden ne de Kongre, bu talebi karşılayacak somut bir adım atmıştır.

Oysa bilimsel veriler ortada: RAND Corporation ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hazırladığı raporlar, basın özgürlüğünün hedef alındığı her çatışma bölgesinde savaş suçlarının arttığını, sivillere yönelik şiddetin normalleştiğini kanıtlıyor. Gazze’deki 262 ölü ve 420 yaralı gazeteci, aslında emperyalist politikaların doğrudan bir bilançosudur. İsrail’in “terörle mücadele” bahanesiyle bombaladığı binaların arasında gazetecilerin evleri, ofisleri ve hatta ambulansları da yer alıyor – bu, savaş hukukunda “orantısız güç kullanımı”nın ötesinde, bir katliam çağrısının sahaya yansımasıdır.

Gazze’deki Hükümet Enformasyon Ofisi’nin çağrısı açıktır: Uluslararası toplum, Filistinli gazetecilerin hayatını korumak için derhal somut adımlar atmalı, bu suçların failleri uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır. Ancak bugüne kadar ABD’nin vetosu sayesinde İsrail aleyhinde hiçbir yaptırım kararı alınamamıştır. Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Gazze’den gelen bu rapor, sadece bir istatistik değil, aynı zamanda Batı’nın iki yüzlü insan hakları söyleminin iflas belgesidir.