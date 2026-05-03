Siyonist medya itiraf etti: ABD 50 milyar dolarlık zararı gizliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin yayın organlarından Maariv gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran ile devam eden savaşın 50 milyar dolarlık tam maliyetini kamuoyundan sakladığını ve gerçek bilançoyu küçültmek için sistematik bir çaba yürüttüğünü ortaya koyan bir rapor yayımladı.

İsrail basınına göre Pentagon, 25 milyar dolar gibi gerçeği yansıtmayan bir rakamı resmi açıklama olarak sunarken, CNN'in daha önce gündeme getirdiği gibi, savaşın fiili maliyetine ilişkin kapsamlı hesaplamalar 40 ila 50 milyar dolar arasında bir tablo çiziyor. Bu rakam, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığının fiili bedelidir. Pentagon'un üst düzey mali yetkilisi Jules Hurst'ün geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamaya göre, "Operation Epic Fury" adı verilen bu yasa dışı girişim şimdiye kadar yalnızca 25 milyar dolara mal olmuş gözüküyor. Ne var ki bu rakama, bölgede İran'ın savunma saldırıları sonucu ağır hasar gören Amerikan üslerinin (Bahreyn, Kuveyt, Irak, BAE ve Katar dahil olmak üzere en az dokuz farklı nokta) onarım bedelleri ve imha olan askeri teçhizatın yeniden inşa maliyetleri dâhil değil. Hasarlar kapsamında Ürdün'deki bir THAAD füze savunma sistemine ait radar ağı, Suudi Arabistan'da imha edilen bir E-3 Sentry uçağı ve BAE'deki kritik erken uyarı sistemleri bulunuyor.

Tarihsel Örüntü ve Emperyalist Muhasebe Hilesi

Pentagon'un savaş maliyetlerine dair bu yanıltıcı tutumu, ABD'nin emperyalist savaş tarihinde bir kural olarak karşımıza çıkar; Irak ve Afganistan operasyonlarında da benzer bir "acil durum finansmanı" yöntemiyle gerçek rakamlar yıllarca kamuoyundan gizlenmiştir. Pentagon, soruşturmalara verdiği yanıtlarda, yeniden inşa masraflarının "ortağımız ülkeler tarafından karşılanabileceğini" belirterek aslında müttefiklerini bu faturaya ortak etmeyi planladığını ima etmiş, ancak hasarın toplam boyutuna dair "nihai bir rakamımız yok" açıklamasıyla şeffaflıktan kaçınmıştır.

Bu muhasebe oyunu, salt bir bütçe meselesi olmanın çok ötesinde, ABD yönetiminin savaşın yarattığı yıkımın ağırlığını taşıyamayacağını bilmesiyle ilgilidir. Zira Trump yönetimi, Şubat 2026'da başlattığı bu saldırgan süreçte sadece Pentagon'un resmi mühimmat faturalarını değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı paramparça eden bir yıkım siyasetini finanse etmektedir.

Savaşın Kanlı Muhasebesi ve Trump'ın Yalnızlaşan Çılgınlığı

Donald Trump'ın özellikle son dönemde İsrail yanlısı çizgide attığı her adım, bölgedeki yangını körüklemekten başka bir işe yaramamakta, Beyaz Saray'ın Neocon kanadının desteğiyle İran'a yönelik bu askeri macera adeta bir "sonsuz savaş" döngüsüne dönüşmektedir. Trump yönetiminin savaşın 60. günü Kongre’den onay alma zorunluluğunu, içinde bulunulan "ateşkes" sürecini bahane ederek askıya almaya kalkışması, hukuk ve anayasal düzeni hiçe sayan bir savaş yanlısı anlayışın ifadesidir. Oysa RAND Corporation ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi gibi düşünce kuruluşları, iki ay gibi kısa bir sürede bu çatışmanın Amerikan vergi mükellefine günlük ortalama 1 milyar doların üzerinde bir yük getirdiğini ve Pentagon’un yakın zamanda Kongre’den ek olarak 200 milyar dolarlık dev bir kaynak talep edeceğini belgelemiştir.

Ancak bu kez durum farklıdır: Vietnam ve Irak savaşlarının en kanlı dönemleriyle karşılaştırılabilecek ölçüde bir halk tepkisi doğmuştur. Amerikan toplumunun yüzde 61'i bu savaşı bir hata olarak nitelendirmekte, halkın yüzde 65'i ise bu saldırganlığın ilan edilen hedeflere (İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek) ulaşacağına dair en ufak bir inanç taşımamaktadır. Anketler Amerikan halkının yüzde 76'sının derhal diplomatik masaya dönülmesini talep ettiğini ve bu konuda Demokratlar ile Bağımsız seçmenlerin neredeyse tam bir mutabakat içinde olduğunu göstermektedir. Kongre'nin koridorlarında ise Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Demokratlar arasında adeta bir savaş kopmuş; Senatör Jack Reed gibi isimler Hegseth'i "orduyu on yıllarda inşa edilen güven temelini birkaç ayda çökertmekle" suçlamıştır.

Bölgesel Felaket ve İsrail Bağlantısı

ABD’nin bu saldırganlığı doğrudan Tel Aviv’in güvenlik çılgınlığının bir ürünüdür. İran’ın meşru savunma amaçlı balistik füzeleri yalnızca Amerikan üslerini vurmamış, aynı zamanda Siyonist rejimin yıllardır sürdürdüğü caydırıcılık mitosunu paramparça etmiştir. Ancak bu süreçte Washington’ın Ortadoğu’daki askeri varlığı neredeyse iflasın eşiğine gelirken, İsrail kuzey cephesinde Hizbullah Direnişi karşısında giderek artan askeri ve insani kayıplar vermektedir.