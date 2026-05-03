İsrail Gazze'de 15 yaşındaki bir çocuğu katletti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, soykırımcı İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un güneyindeki Kayzan Ebu Reşvan bölgesinde toplu halde bulunan sivilleri hedef aldı.

Saldırıda 15 yaşındaki Riyad Naci Nemr Ebu Nemr olay yerinde şehit oldu, yaralanan 2 kişi ise Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hedef alınan bölgenin, İsrail işgal ordusunun konuşlandığı "Sarı Hat" olarak adlandırılan alanın dışında kaldığı aktarıldı.

Öte yandan Siyonist İsrail ordusu Han Yunus'un güney ve doğu bölgelerini gece boyunca topçu atışlarıyla vurdu, kentin doğusunda geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi.

İsrail işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürürken, Birleşmiş Milletler 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail'in 10 Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında belirlenen "Sarı Hat"ın ötesine geçerek işgal alanını genişleten yeni bir hat oluşturduğunu doğrulamıştı.