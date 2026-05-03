Polonya’da Çok Uluslu Askeri Tatbikat: Amber Shock 2026 Başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Polonya’nın kuzeydoğusundaki Orzysz eğitim sahasında düzenlenen Amber Shock 2026 askeri tatbikatı başladı. Çok uluslu tatbikata ABD başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerden toplam 3 bin 500’den fazla asker ve yüzlerce askeri araç katılıyor.

Tatbikat kapsamında kara birliklerinin koordinasyonu, hızlı konuşlanma kabiliyeti ve ortak operasyon senaryoları üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Eğitim faaliyetleri arasında zırhlı birlik manevraları, keşif görevleri ve farklı ülkelerden gelen birliklerin birlikte hareket etme kapasitesini test eden saha uygulamaları yer alıyor.

Yetkililer, Amber Shock 2026’nın müttefik ülkeler arasındaki askeri uyumu güçlendirmeyi ve ortak savunma hazırlığını geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Tatbikatın aynı zamanda çok uluslu birliklerin iletişim ve komuta‑kontrol sistemlerini gerçekçi senaryolar altında test etme imkânı sunduğu ifade ediliyor.

Belirli aralıklarla düzenlenen Amber Shock tatbikatı, NATO ve müttefik ülkelerin ortak eğitim faaliyetleri arasında yer alırken, Polonya’nın doğu kanadındaki askeri hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi açısından da önem taşıyor.