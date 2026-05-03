Drone Ordusunun Görünmeyen Sorunu: ABD Deniz Piyadeleri Lojistik Engellerle Karşı Karşıya

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Deniz Piyadeleri, insansız hava araçlarını (İHA) muharebe ve keşif faaliyetlerinin merkezine yerleştirmeye hazırlanıyor. Ancak bu hızlı teknolojik genişleme, beklenmedik bir lojistik başlığı da beraberinde getirdi: lityum pillerin güvenliği ve sürekliliği.

Askeri kaynaklara göre, binlerce dronun aynı anda aktif tutulabilmesi için büyük miktarda lityum pilin farklı iklim ve arazi koşullarında depolanması gerekiyor. Aşırı sıcak, nem ve fiziksel darbe gibi etkenler pillerin performansını düşürürken, yangın ve patlama riski de ciddi bir güvenlik endişesi yaratıyor.

Bu sorunları aşmak için Deniz Piyadeleri, dayanıklılığı artırılmış yeni pil muhafazaları, taşınabilir şarj istasyonları ve saha koşullarına uygun bakım prosedürleri üzerinde çalışıyor. Ayrıca, birliklere pil yönetimi konusunda özel eğitimler verilmesi ve arızalı pillerin hızla tespit edilmesini sağlayacak takip sistemlerinin devreye alınması planlanıyor.

Uzmanlar, dronların sayısının artmasının yalnızca yazılım ve sensör teknolojisiyle değil, aynı zamanda enerji altyapısının güvenilirliğiyle de doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle lityum pil yönetimi, ABD Deniz Piyadeleri’nin “drone odaklı” yeni doktrininde kilit unsurlardan biri haline gelmiş durumda.