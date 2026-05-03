Ukrayna–Yunanistan Deniz İHA Görüşmeleri Askıda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ukrayna ve Yunanistan’ın son aylarda yürüttüğü insansız deniz aracı (İDA) üretimine yönelik iş birliği görüşmeleri, tarafların kullanım şartları konusunda uzlaşamaması nedeniyle askıya alındı. Diplomatik ve savunma kaynaklarına göre taraflar teknik altyapı ve üretim kapasitesi konusunda büyük ölçüde mutabakata varmış olsa da, araçların operasyonel kullanım alanı ve ihracat kısıtlamaları müzakerelerde kritik bir başlık haline geldi.

Görüşmelere yakın kaynaklar, Ukrayna’nın özellikle Karadeniz’de aktif operasyonlarda kullanılabilecek daha esnek bir model talep ettiğini, Yunanistan’ın ise üretilecek platformların kullanımına belirli coğrafi ve operasyonel sınırlamalar getirilmesini istediğini belirtiyor. Bu farklı yaklaşım, tarafların ortak üretim planı üzerinde ilerlemesini zorlaştırdı.

Savunma uzmanları, söz konusu projede geliştirilecek insansız deniz araçlarının keşif, gözetleme ve hassas saldırı görevleri için tasarlanmasının planlandığını ifade ediyor. Ancak kullanım senaryoları ve kontrol mekanizmaları konusunda ortak bir çerçeve oluşturulamadığı için teknik ekipler arasındaki çalışmalar da geçici olarak yavaşladı.

Tarafların diplomatik kanallar üzerinden görüşmeleri tamamen sonlandırmadığı, ancak yeni bir mutabakat zemini oluşana kadar projenin ilerlemesinin zor göründüğü belirtiliyor. Savunma çevreleri, iki ülkenin de deniz güvenliği alanındaki teknolojik iş birliğini sürdürme isteğini koruduğunu, bu nedenle müzakerelerin ilerleyen dönemde yeniden canlandırılabileceğini değerlendiriyor.