İsrail’de Suç ve Şiddet Oranı Yüzde 150 Arttı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist gazete Globes, İsrail’de suç ve cinayet oranlarına ilişkin dikkat çekici veriler yayımladı. Haberde yer alan bilgilere göre, İsrail toplumu bugün her zamankinden daha fazla suç ve şiddet olayına tanıklık ediyor. Çocuk Güvenliği İç Konseyi tarafından paylaşılan bilgiler ile polis güçlerinin resmî istatistikleri, son yıllarda reşit olmayan bireyler tarafından işlenen ağır şiddet suçlarının yüzde 150 oranında arttığını ortaya koydu.

Aynı veriler, reşit olmayanlara ait açık ceza dosyalarının sayısında da artış yaşandığını gösteriyor. Analistler, ortaya çıkan bu tabloyu eğitim çerçevelerinin yetersizliği, gençlere yönelik mali destek eksikliği ve rehabilitasyon programlarının sınırlı olmasıyla ilişkilendiriyor.

Öte yandan, cinayetle bağlantılı suçların sayısının da son yıllarda keskin biçimde yükseldiği belirtilirken, 2025 yılında bu alanda rekor düzeyde bir artışın kayda geçtiği ifade ediliyor.