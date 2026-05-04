İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifte neler var?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın Pakistan üzerinden ABD tarafına ilettiği 14 maddelik planın içeriğine dair ayrıntıları paylaştı.

Bekayi, teklifin münhasıran bölgedeki savaşın sonlandırılmasına odaklandığını vurgulayarak, metinde nükleer konulara ilişkin herhangi bir detayın bulunmadığını kesin bir dille ifade etti.

Fars ajansının aktardığına göre, medyada yer alan bazı haberlere değinen Bekayi, "14 maddelik İran planı tamamen savaşın sona erdirilmesine odaklanmıştır ve nükleer alandaki detaylara ilişkin söylenenlerin bu planda kesinlikle yeri yoktur" dedi.

Mevcut aşamada bölgedeki, özellikle de Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi için gerekli koordinatlara yoğunlaştıklarını belirten Bekayi, "Bazı basın organlarında zikredilen hususlar bu planda yer almıyor. Gelecekte ne olacağına ise zamanı geldiğinde karar verilecektir" ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, bu aşamada herhangi bir nükleer müzakere yürütülmediğini kaydetti.

Planın diplomatik süreci hakkında bilgi veren Sözcü Bekayi, ABD tarafının İran'ın sunduğu teklife yanıt verdiğini ve görüşlerini Pakistan’a ilettiğini bildirdi.

Söz konusu yanıtın Tahran tarafından incelendiğini belirten Bekayi, gerekli görülen tepkinin verileceğini ifade etti.

El Cezire kanalında yer alan ve Hürmüz Boğazı'nda İran ile ABD'nin ortak mayın tarama faaliyeti yürüteceğine dair iddiaları da yanıtlayan kıdemli diplomat, bu haberleri "bazı medya organlarının hayal gücü" olarak nitelendirdi. Bekayi, planın içeriğinde böyle bir maddenin yer almadığını vurguladı.

Plan 30 günlük uygulama süreci öngörüyor

Müzakerelerin zaman çizelgesine dair açıklamalarda bulunan Bekayi, planın öncelikle savaşın sona erdirilmesi için bir mutabakat zemini oluşturulmasını ve ardından 30 günlük bir süre zarfında uygulama detaylarının tartışılmasını öngördüğünü söyledi.

Sözcü, "14 maddelik bir uzlaşı kapsamında uygulama detaylarının tamamını tartışıp sonuca bağlamak mümkün değildir; bu nedenle 30 günlük bir tartışma süreci düşünülmüştür" diye konuştu.

İran'ın müzakere yöntemine dair prensiplerini de hatırlatan Bekayi, "İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman ültimatom veya mühlet baskısı altında müzakere yapmamıştır. Bu tür yapay dayatmalara itibar etmeden kendi işimizi yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Son olarak planın uygulanması noktasında ABD'den istenecek garantilere ilişkin soruyu yanıtlayan Bekayi, "garanti" kelimesini tercih etmediğini belirterek, "Asıl garanti biziz, bizim gücümüzdür. Sahip olduğumuz kozlar en iyi garantidir ve bunları en iyi şekilde kullanabilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.