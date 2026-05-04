CNN'den itiraf: İran ABD'nin 16 üssünü yok etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan CNN kanalının geniş kapsamlı araştırması, 28 Şubat'ta başlayan savaşta İran'ın ABD'nin Orta Doğu'daki en az 16 askeri tesisine ciddi hasar verdiğini ortaya koydu. Uydu görüntüleri ve sahada görevli kaynaklara dayandırılan habere göre, İran güçleri ve müttefikleri sekiz ayrı ülkedeki üsleri hedef alarak bazı tesisleri kullanılamaz hale getirdi. Amerikan ordusunun bu denli yaygın bir hasarla ilk kez karşı karşıya kaldığı vurgulanırken, Pentagon kaynakları yalnızca bir üssü yeniden inşa etmenin maliyetinin 200 milyon doları bulabileceğini aktardı.

Hasar gören tesisler arasında, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde konuşlu bir Boeing E-3 Sentry erken uyarı uçağının tamamen imha edilmesi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre 'Körfez'in gözleri' olarak bilinen bu uçakların kaybı, ABD'nin bölgedeki gözetleme kapasitesinde ciddi bir zafiyet yarattı. İran'ın özellikle gelişmiş radar sistemleri ile iletişim altyapısını hedef seçmesi ise, bir kongre yetkilisinin 'en pahalı ve en sınırlı kaynaklarımızı vurdular' sözleriyle yorumlandı.

Misillemelerin perde arkası ve stratejik bilanço

Saldırıların bu denli isabetli olmasının ardında, Tahran'ın 2024 yılında gizlice tedarik ettiği Çin yapımı TEE-014 keşif uydusu yatıyor. Uzman değerlendirmeleri, bu uydunun ABD'nin sahip olduğu yeteneklere neredeyse eşdeğer bir görüntüleme kapasitesi sunduğunu ve bölgedeki Amerikan üslerini 'oturan ördek' haline getirdiğini belirtiyor. Bu bağlamda, İran'ın yıllardır süregelen askeri ambargolar ve tehditlere rağmen bu teknolojiye ulaşabilmesi, Batı'nın uyguladığı yaptırım politikalarının ne denli çelişkili ve delik deşik olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

Suudi bir kaynağın CNN'e yaptığı 'Savaş bize gösterdi ki ABD ile yapılan özel ittifak güvenilir değil ve yenilmez de değil' açıklaması, müttefikler arasında ciddi bir güven bunalımı yaşandığına işaret ediyor. Bu durum, Washington'un bölgeyi 'çıkar alanı' olarak görüp kendi savaşlarını başkalarının topraklarında finanse etmesinin doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Pentagon'un hasar tespit raporlarını 'güvenlik gerekçesiyle' paylaşmayı reddetmesi ise, Kongre'deki yetkililer tarafından yaşanan askeri hezimeti örtbas etme çabası olarak nitelendirildi.

Trump'ın 'barış' söylemi ve iç cephedeki yankılar

Başkan Donald Trump, İran'a yönelik başlattığı saldırıları Kongre'ye resmen bildirdikten 60 gün sonra, düşmanlıkların 'sona erdiğini' ilan etti. Trump'ın gönderdiği mektupta 7 Nisan'da iki haftalık bir ateşkes emri verdiğini ve o tarihten bu yana çatışma yaşanmadığını iddia etmesi, hukukçular ve muhalif kanat tarafından 'anonim bir savaş' yürütülmesi olarak yorumlandı. Zira bu açıklama, Trump yönetiminin Savaş Yetkileri Yasası'nı hiçe sayarak yasama organını devre dışı bıraktığı eleştirilerini beraberinde getirdi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bu yasadışı bir savaş. Cumhuriyetçiler her geçen gün suç ortağı olmaya devam ediyor" diyerek tepkisini ortaya koyarken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) yönetime resmi bir uyarı mektubu gönderdi. Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Senatör Jeanne Shaheen ise, Trump'ın 'savaş bitmiştir' açıklamasının sahada bulunan on binlerce askerin halen risk altında olduğu gerçeğini değiştirmediğini söyledi.

Diğer taraftan Trump, İran'ın Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik barış teklifini incelediğini doğrularken, 'Son 47 yıldır insanlığa yaptıkları için yeterince bedel ödemediler' ifadeleriyle ateşkesi sabote etme niyetini gösterdi. Başkanın 'Haylazlık yaparlarsa saldırı ihtimali kesinlikle var' tehdidi ve İran'ın elindeki kalan füzeleri 'yok etmek istediğini' söylemesi, Beyaz Saray'ın aslında yeni bir katliam dalgasının sinyallerini verdiği şeklinde değerlendiriliyor. Bu tehditler, geçmişte Ortadoğu'da uygulanan ve yüz binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan yıkıcı müdahale örneklerinin izlerini taşıması açısından hafızalarda tazeliğini koruyor.