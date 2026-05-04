Hürmüz Boğazı’nda ABD-İran gerilimi tırmanıyor: Tahran’dan ‘ateşkes ihlali’ uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda başlattığı ‘Özgürlük Projesi’ adlı askeri operasyona sert tepki gösterdi. Tahran yönetimi, 15 bin askerin görev alacağı müdahaleyi ‘ateşkesin ihlali’ olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını ‘yanıltıcı’ buldu.

İranlı yetkili Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda yeni denizcilik düzenlemesine yönelik herhangi bir ABD müdahalesinin “ateşkesin ihlali” olarak değerlendirileceğini vurguladı. Azizi, “Hürmüz Boğazı ve Fars (Basra) Körfezi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez” ifadelerini kullanarak, “karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına” kimsenin inanmayacağını aktardı.

Bu açıklamalar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerini sağlamak amacıyla bugün hayata geçireceğini duyurduğu “Özgürlük Projesi”ne verilecek desteğin ardından geldi. Proje kapsamında 15 bin askeri personelin görev alacağı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da sürece ilişkin olarak, boğazda mahsur kalan ve Orta Doğu’daki krizle ilgisi olmayan “tarafsız” ülkelere ait gemilerin geçişine yardım edeceklerini söyledi. Trump, “İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik” ifadesini kullandı. Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için “Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler” tanımını yaparak operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetti.

Ancak bölge uzmanları, ABD’nin bu hamlesini insani bir müdahaleden ziyade, doğrudan askeri angajman riskini artıran bir güç gösterisi olarak yorumluyor. Tarihsel olarak bakıldığında, ABD’nin Hürmüz Boğazı gibi stratejik su yollarına yönelik “özgürlük” söylemiyle süslenmiş askeri operasyonları, 1980’lerdeki Tanker Savaşı’ndan bu yana bölgede tansiyonu yükseltmekten öteye geçmedi. Washington’ın 15 bin askerle devreye soktuğu bu proje, uluslararası hukukta zorunlu bir askeri müdahale koşulu olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanmıyor. Bu yönüyle operasyon, ABD’nin kendi çıkarlarını evrensel ilkeler gibi sunan geleneksel emperyalist müdahale pratiğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetiminin bu adımı, ABD içinde de ciddi eleştirilere yol açtı. Kongre’deki bazı Demokrat milletvekilleri, 15 bin askerin bölgeye konuşlandırılmasını “savaşa sürüklenme riski” olarak nitelerken, emekli general ve diplomatlardan oluşan bir grup, başkanın yetki sınırlarını aştığı ve Kongre onayı gerektiren bir askeri harekata giriştiği gerekçesiyle Beyaz Saray’ı hedef aldı. Eleştirmenlere göre Trump, İsrail’in bölgedeki güvenlik endişelerini bahane ederek, seçim döneminde dışarıda bir “düşman” yaratma siyasetiyle kamuoyunun odağını iç sorunlardan çevirmeye çalışıyor. Beyaz Saray’ın, “İran’ın boğazdaki varlığı ticari seyrüseferi tehdit ediyor” tezi ise, bölgedeki bağımsız denizcilik raporlarıyla çelişiyor; zira son bir yıl içinde boğazda hiçbir ticari gemiye yönelik doğrulanmış bir saldırı yaşanmadı.

Savaş ve katliam çağrılarını hatırlatan bu tür güç gösterilerinin, daha önce Irak ve Afganistan’da olduğu gibi bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediği ve yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı uzmanlar tarafından hatırlatılıyor. Tahran’ın “ateşkes ihlali” uyarısı, ABD’nin askeri yığınağının doğrudan bir çatışmaya dönüşme potansiyelini ortaya koyuyor.