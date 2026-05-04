Trump'ın yeni katliam projesinin adı: 15 bin askerle "Özgürlük Projesi"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan ticari gemileri kurtarmak amacıyla “Özgürlük Projesi” adını verdiği askeri operasyonu Orta Doğu saatiyle bugün sabah itibarıyla başlattı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gemilerdeki erzakların tükenmek üzere olduğunu belirterek operasyonu “insani bir hareket” olarak tanımladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise operasyona 15 bin askeri personel, 100’den fazla hava ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerlerinin destek vereceğini duyurdu.

Ancak bu “insani” söylemin arka planı kısa sürede tartışmaya açıldı. Operasyonun hemen öncesinde İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin boğazdaki yeni denizcilik düzenine yönelik her türlü müdahalesinin “ateşkesin ihlali” sayılacağını belirterek, “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, Trump’ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez” ifadelerini kullandı. Tahran yönetimi, ABD’nin 15 bin askerle bölgeye yığılmasını “insani yardım” değil, doğrudan askeri bir meydan okuma olarak yorumlarken, uluslararası kamuoyunda bu hamlenin 2019’daki Hürmüz krizini ve 2003’te Irak’a müdahale öncesindeki söylemleri hatırlattığına dikkat çekildi.

Trump, gemilerin geçişine İran’ın müdahale etmesi halinde “sert bir şekilde karşılık vereceklerini” söyleyerek fiili bir angajmanın kapısını aralarken, bir yandan da “Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor” diyerek diplomatik bir zemin kurmaya çalıştı. Bu çelişkili üslup, Washington’un aynı anda hem masada hem sahada baskı yaratma stratejisinin bir yansıması olarak değerlendirildi. Zira ABD, İran’ın Pakistan aracılığıyla ilettiği, boğazın yeniden açılması ve kalıcı ateşkesi öngören 14 maddelik barış planını incelediğini açıklarken, Trump’ın söz konusu planı daha önce “kabul edilemez” olarak nitelediği basına yansımıştı.

Öte yandan CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, “Deniz ablukasını sürdürürken bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor” açıklamasını yaptı. Eleştirmenlere göre ise ABD’nin “güvenli geçiş” söylemi, İran limanlarına yönelik ablukasını sürdürürken kendi ticari rotalarını güvence altına alma amacını gizlemekten öteye gitmiyor. Tahran yönetimi, ABD’nin 13 Nisan’da başlattığı ablukaya rağmen bugüne kadar 81 İran bağlantılı geminin Hürmüz’den geçiş yaptığını duyurarak, askeri yığınağın zorunluluktan değil, caydırıcılık kaybını telafi etme ihtiyacından kaynaklandığını ima etti.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, ABD’nin “Özgürlük” veya “Demokrasi” gibi kavramlarla süslenmiş askeri müdahalelerinin Ortadoğu’da istikrar değil, yıkım getirdiği Irak ve Afganistan örnekleriyle sabit. Trump’ın şimdi de benzer bir söylemle Hürmüz’de 15 bin asker konuşlandırması, emperyalist güçlerin bölgedeki kaynakları kontrol altına almak için “insani müdahale” kılıfını nasıl araçsallaştırdığının yeni bir göstergesi olarak kayda geçiyor. Özellikle Netanyahu hükümetinin uzun süredir İran’ın bölgesel nüfuzunu kırmak için ABD’nin doğrudan angajmanını teşvik ettiği bilinirken, Trump’ın bu hamlesi İsrail’in stratejik hedefleriyle de örtüşüyor. ABD içinde ise operasyona yönelik eleştiriler yükselmeye başladı; Demokratlar askeri yetkinin aşılması ve Kongre onayının atlanmasına dikkat çekerken, emekli generaller 15 bin askerin “insani” bir görev için bölgeye sevk edilmesinin gerçekçi olmadığını savunuyor.