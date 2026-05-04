Suriye'de yeni kriz dalgası: Silahlı gruplar arsında çatışma çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’nin güneybatısındaki Süveyda ilinin kırsalında, yeni yönetime bağlı iç güvenlik unsurları ile kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşandı.

İran’ın resmi haber ajansı Mehr’in el-Meyadin televizyonuna dayandırdığı tanık ifadelerine göre, çatışmalar özellikle Süveyda’nın batı kırsalındaki Velga, Mansure ve çevre köylerde yoğunlaştı. Görgü tanıkları, tarafların havan topları ve ağır makineli tüfekler kullandığını belirtirken, bölgeden dumanlar yükseldiği ve sivil yerleşimlerin boşaltıldığı aktarıldı.

Çatışmalar, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Culani liderliğindeki HTŞ yapılanmasının kontrolü ele geçirmesiyle başlayan istikrarsızlık sürecinin en son halkası olarak kaydedildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de çatışmaları doğrularken, taraflar arasındaki gerilimin bir süredir arttığına dikkat çekti. Culani yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi.

Perde arkasında kim var? Bölgesel ve küresel aktörlerin sessizliği

Süveyda, Suriye’nin Dürzi nüfusunun yoğun olduğu stratejik bir bölge olarak biliniyor. Esad sonrası dönemde HTŞ yönetiminin merkezi otorite kurma çabaları, özellikle Dürzi ve Hristiyan azınlıkların yaşadığı bölgelerde direnişle karşılaşmıştı. Analistler, son çatışmaların bu direnişin silahlı bir boyuta evrildiğine işaret ettiğini belirtiyor. Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Suriye’deki bu iç çatışma, Batılı güçlerin yıllarca Esad karşıtı grupları desteklerken, aralarında HTŞ gibi El Kaide kökenli yapıların da bulunduğu silahlı unsurları nasıl meşrulaştırdığının yeni bir yansıması olarak yorumlanıyor.