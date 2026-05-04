New York Times'tan Hürmüz uyarısı: İran'ın askeri gücü göz ardı edilemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemileri kurtarmak için başlattığı "Özgürlük Projesi", Amerikan basınında ciddi risk analizleriyle tartışılıyor. The New York Times, Trump'ın "insani" gerekçelerle savunduğu planın soru işaretleri barındırdığını yazarken, İran'ın bölgedeki askeri kapasitesinin küçümsenemeyeceği uyarısında bulundu. Gazete, "Özgürlük Projesi"nin başarılı olması halinde İran ve ABD arasındaki mevcut "çifte abluka" dengelerini değiştirebileceğini, ancak bir yanlış adımda kırılgan ateşkesi tamamen ortadan kaldırma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Trump, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projenin Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacağını duyurdu. Bazılarının hamburgerle özdeşleşen bir isimle pazarladığı bu girişimin Ortadoğu'ya barış getirmekten çok, yeni bir karışıklık kapısı araladığı eleştirileri yükseliyor. Başkan, "Bu gemiler, Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkelerin gemileridir" diyerek operasyonu savunurken, olası bir müdahaleye karşı "sert karşılık" verecekleri tehdidinde bulundu. Ancak dikkat çeken nokta, Trump'ın planında "refakat" (escort) değil, "güdüm" (guide) kavramını tercih etmesi oldu. Bu ince dil farkı, Washington'un doğrudan askerî angajman riskini sınırlama çabasının bir göstergesi olarak yorumlandı.

"Göz ardı edilemez askeri gerçeklik"

New York Times analizinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri varlığının hafife alınamayacağının altı çiziliyor. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) bağlı çok sayıda hızlı hareket eden bot, deniz mayınları ve kıyıya konuşlandırılmış mobil füze rampaları ile İHA'lar, bölgedeki tüm deniz trafiği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Gazetenin aktardığına göre, boğazdaki mayınların tamamen temizlenip temizlenmediği hâlâ belirsizliğini koruyor. İran liderliğinin üst düzeyde bir çatışmadan kaçınma iradesi gösterse dahi sahada yaşanacak küçük bir yanlış anlama veya taşranın kontrol edilemeyen bir hamlesi, tüm bölgeyi yeni bir yangının içine sürükleyebilir.

Operasyonun bu denli riskli olmasının arka planında ise ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ambargonun sürdürülmesi yatıyor. Trump, ablukayı kaldırmaya dair en ufak bir sinyal vermezken, bir yandan da ticari gemilerin geçişini garanti altına almaya çalışıyor. Bu, emperyalist güçlerin kendi kurallarını dayatırken başkalarının egemenlik alanlarını nasıl hiçe saydığının klasik bir örneği olarak tarihe geçiyor. Zira aynı anlayış, daha önce Irak ve Libya'da da görüldü: "İnsani müdahale" söylemiyle başlatılan operasyonlar, bu ülkeleri yıllarca sürecek bir kan ve kaosa sürüklemişti. Bu kez de ABD'nin sadece kendi çıkarlarını korumaya yönelik bu tek taraflı adımı, bölge ülkelerinin egemenlik haklarını yok sayan bir müdahale anlayışının parçası olarak değerlendiriliyor.

Tahran'dan caydırıcı yanıt: "Ateşkes ihlali"

İran'dan gelen tepki ise gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki yeni denizcilik düzenlemelerine yönelik her türlü müdahalesinin "ateşkesin ihlali" sayılacağını net bir dille ifade etti. Azizi, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, Trump'ın yanıltıcı ve hayali paylaşımlarıyla yönetilemez. Kimse bu suçlama oyunlarına inanmaz" diyerek Washington'un senaryolarını reddetti. Tahran'ın bu sert uyarısı, İran'ın kırmızı çizgilerini açıkça ortaya koyarken, ABD ile olası bir askeri angajmanın eşiğinde ne kadar hassas bir noktada durulduğunu da gözler önüne serdi.

Sahada ise gerilim yalnızca retorikle sınırlı değil. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), projeye 15 bin askeri personel, 100'den fazla hava ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerlerinin destek vereceğini duyurdu. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Deniz ablukasını sürdürürken bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor" açıklamasını yaptı. Ne var ki, 15 bin askerin "güdüm" adı altında bir boğaza yığılması, tüm iyi niyet söylemlerine rağmen, bir işgal ordusunun hazırlığından farksız. Trump'ın "Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor" sözleri ise, bu askeri yığınağın diplomasiyle ne kadar uyumlu olduğu sorusunu akıllara getiriyor.