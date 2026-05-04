Trump Netanyahu’yu kurtarmak için Herzog’a yeniden çağrı yaptı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog’a yaptığı yeni bir çağrıyla, yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun affedilmesini talep etti. Trump, İsrail merkezli Kanal 12’ye (Kan) verdiği röportajda Netanyahu’yu “savaş zamanı başbakanı” olarak överken, “Eğer ben ve Bibi (Netanyahu) olmasaydık, İsrail asla var olmazdı. Savaşa odaklanabilen, önemsiz meselelerle uğraşmayan bir başbakana ihtiyacınız var” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açık müdahalesi, Beyaz Saray’ın İsrail’in iç yargı süreçlerine doğrudan bir müdahalesi olarak yorumlanırken, daha önce de benzer taleplerde bulunan Trump’ın Netanyahu’ya olan kişisel sadakati yeniden gündeme geldi. Netanyahu, aralarında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarının bulunduğu birden fazla davada yargılanıyor. Kudüs merkezli yorumcular, Trump’ın bu çağrısının, İsrail’de yargının bağımsızlığına doğrudan bir darbe olduğunu ve iki ülke arasındaki “dostluk” sınırlarını aştığını belirtiyor.

Herzog’dan temkinli yanıt: ‘Yasalar ve vicdan belirleyecek’

Cumhurbaşkanı Herzog daha önce yaptığı açıklamalarda, Netanyahu’nun affına ilişkin nihai kararın İsrail’in hukuk sistemi ve yasal prosedürleri çerçevesinde, kendi vicdani değerlendirmesiyle verileceğini söylemişti. Ancak New York Times gazetesinin Nisan ayında üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı bir habere göre, Herzog’un ilk seçeneğinin Netanyahu’yu doğrudan affetmek değil, suçlarını itiraf etmeye zorlamak olduğu belirtilmişti. Bu durum, Herzog ile Netanyahu arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da germişti. Aralık 2024’te Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde Netanyahu’nun eski dosyalarına ilişkin duruşmalar başlamış, başbakanın avukatları suçlamaları reddederek “siyasi cadı avı” savunması yapmıştı.

Netanyahu’nun yargı süreci boyunca sıklıkla tekrarladığı “suçlamalar beni görevden uzaklaştırmak için uyduruldu” tezi, Trump’ın “savaş zamanı liderine müdahale edilmemesi” gerektiği yönündeki söylemiyle birleşince, İsrail’de demokratik kurumların geleceğine dair endişeleri artırdı. Muhalefet liderleri, Trump’ın bu açık af çağrısını “İsrail yargısının itibarına saldırı” olarak nitelerken, bağımsız hukukçular ise bir ABD başkanının başka bir ülkenin yolsuzluk davasına bu denli doğrudan müdahalesinin emsalsiz olduğunun altını çizdi.

Perde arkası: Savaş suçları ve siyasi dayanışma

Trump’ın Netanyahu’ya olan bu sarsılmaz desteği, iki liderin birlikte hareket ettiği Gazze savaşı sırasında da açıkça görülmüştü. Netanyahu liderliğindeki İsrail ordusunun Gazze’de on binlerce sivilin ölümüne yol açan operasyonları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından “savaş suçu” kapsamında incelenirken, Trump yönetimi ICC’ye yaptırım uygulamakla tehdit etmişti. Trump’ın Netanyahu’yu “savaş zamanı başbakanı” olarak yüceltmesi, bu süreçte işlenen katliamların bir tür aklanması olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenlere göre, Washington’un İsrail’in iç işlerine bu pervasız müdahalesi, emperyalist güçlerin ‘müttefik’ saydıkları liderleri yargıdan bağımsız kılma çabalarının tipik bir örneği. Tarihsel olarak bakıldığında ABD’nin, kendi çıkarlarına hizmet eden otoriter liderleri defalarca “stratejik ortak” adı altında koruduğu biliniyor. Netanyahu’nun aldığı yolsuzluk iddiaları ise İsrail kamuoyunda yıllardır tartışıla gelen bir dosya olmasına rağmen, Trump’ın bu ısrarlı af çağrıları, “müttefik bir ülkenin başbakanının yargılanamayacağı” gibi bir siyasi dokunulmazlık imajı yaratma girişimi olarak yorumlanıyor.

Herzog’un ise şimdiye kadar Trump’ın bu çağrılarına net bir ret vermekten kaçınarak “hukukun üstünlüğü” vurgusu yapması, İsrail içinde hükümetin yargıyı zayıflatma çabalarına karşı bir direniş olarak okundu. Ancak ABD’den gelen baskının artması halinde Herzog’un ne yönde bir karar vereceği belirsizliğini koruyor. Trump’ın bir kez daha bu konuyu gündeme taşıması, önümüzdeki günlerde hem İsrail iç siyasetinde hem de ABD-İsrail ilişkilerinde yeni bir gerilim hattı oluşturabilir.