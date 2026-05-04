Emperyalizmin hartası çizildi: Savaşın gerçek galibi kim?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington ile Siyonist rejimden oluşan ittifakın süregelen tehditlerine karşın, bu saldırganlığın üst perdesinin sona erdiği ve İran ile direniş eksenine yönelik savaşın artık stratejik bir anlam taşımadığı görülüyor. Zira emperyalist güçlerin küresel Güney Hart Sahası üzerindeki tekelinin kırıldığı bu yeni aşamada, kendilerini kapitalist kampın korunaklı bahçelerine hapseden ya da bağımsızlıkları için mücadele etmeyen ülkelerin, coğrafi ve demografik haritaların yeniden çizildiği bu süreçte belirsiz akıbetlerle yüzleşecekleri öngörülüyor.

Washington ve beraberindeki İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş, resmî söylemlerde sıkça vurgulanan Tahran’ın nükleer programının çok ötesinde, çok daha geniş ve karmaşık bir amaca hizmet ediyordu. Uzmanlara göre emperyalizm, özellikle de Amerikan versiyonu, bilgi devrimi ve teknoloji-dolar bağımlılığının sanayi altyapısının Çin ile orta gelişmiş ülkelere kaymasına yol açtığı derin bir yapısal kriz yaşıyor. İşte tam da bu noktada, Trump yönetiminin savaşa kaçışı, bir zamanlar stratejist Paul Kennedy’nin “deniz imparatorluklarının surlarının ötesindeki uzun savaşların tehlikeli sonuçları” uyarısını hatırlatıyor. Trump ve ekibinin göz ardı ettiği bu gerçek, her seferinde tüm kapitalist kulübü felakete sürüklerken, yaşlanan Avrupa’nın enerji savaşından büyük kayıplarla çıkacağı kesin. Çin ise yerel para birimleriyle yaptığı ticaret anlaşmaları sayesinde bu yıkımdan görece uzak kalabilecek.

Emperyalizmin güney hartını kontrol ederek Avrasya hartını ve Çin’in Kuşak-Yol projesini kuşatma girişimi ise hiçbir nesnel temele dayanmıyordu. Bu hesapların İran’a çarpması, tıpkı 1950’lerde İngiliz emperyalizminin Cemal Abdünnasır’a takılıp Süveyş’te hezimete uğraması gibi, Washington için bir felakete dönüştü. Bu çerçevede İran liderinin yeni konuşması, Trump’ın inkar ve yas söylemlerinden çok farklı olarak, İsfahan ve diğer cephelerdeki sahadan alınan sonuçlardan beslenen zafer tonundaydı. Benzer şekilde Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’ın Bint Cibeyl, Tayyibe, Hayyam ve Lübnan’ın güneyindeki gerçek savaş alanlarına dayanan açıklamaları da aynı sağlam zemine oturuyor. Buna karşın ABD ve İsrail’in sivil altyapıyı hedef alan vahşi bombardımanları, savaş suçu niteliği taşıyan bu saldırganlığın ne denli çaresiz ve ahlaksız olduğunu gösteriyor.

Her savaşın kendine özgü bir mutabakatı ve perde arkası vardır. Irak’ta bazı anlaşmaların sinyalleri verilirken, uzun süre İngiliz ve ardından Amerikan emperyalizminin saf nüfuz bölgesi olan Körfez’de dev bir stratejik dönüşüm yaşanıyor. Artık açıktan ya da gizlice, Körfez, iki taraflı Amerikan-İran mutabakatlarının çemberine girmiş durumda. Tahran, petrol, doğalgaz, kara geçişleri ve büyük-küçük tüm gemilerin transit geçişinin geleceğinde kilit ortak haline gelirken, Amerikan, İngiliz ya da Siyonist lojistik istihbarat ağlarının Körfez’de bir binanın katından dahi oynamasına imkan kalmadı. Bu durum, bir dönemin kapandığını ve yeni bir aşamaya girildiğinin açık göstergesi olarak yorumlandı.

Tüm bunlardan daha önemlisi, dünya ve Ortadoğu’nun eşi benzeri görülmemiş bir evreye girdiğidir. Emperyalistler, İran’ın uluslararası bir oyuncu olarak Güney Hartası’na girmesi ve bunu Rus Kuzey Hartası’na bağlamasıyla birlikte güney hartası üzerindeki mücadelenin kurallarını kaybetti. Liman savaşı artık Hayfa’daki işgal altındaki limanda faaliyet gösteren Siyonist şirketlerin tekelinde olmaktan çıkmıştır. Sonuç olarak, Hindistan’ın yeni baharat ve tütsü yolu projesi (Yeni İpek Yolu) eskisi kadar işlevsel olmayacak ve Beijing’in Kuşak-Yol projesiyle yeni mutabakatlar zorunlu hale gelecektir.

Bu stratejik devrim, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Yalta iklimini hatırlatıyor. O dönemde İngiltere’den Churchill, SSCB’den Stalin ve ABD’den Roosevelt vardı. Bugün aynı sahne yeniden canlanacak olsaydı, ABD, Çin ve Rusya liderlerinin yanına İran liderinin de eklenmesiyle dörtlü bir buluşma gerekirdi. Ne var ki bu güç manzarasında Ortadoğu’nun diğer halkları, özellikle de Kahire’nin ve Nasır’ın yokluğuyla sahneyi terk eden Araplar için yer bulunmuyor. Kendilerini kapitalist ve uluslararası Yahudi metropollerine boyun eğerek yok sayanların bu sahnede yeri yok. Fakat Lord Palmerston’un meşhur sözü halen geçerlidir: “Değişmeyen, dostluklar ya da düşmanlıklar değil, menfaatlerdir.” Arapların ayağa kalkması ve Kahire’nin ihtişamını yeniden kazanması mümkün olduğunda, menfaatlerin kesiştiği noktalar bu bağımsız duruşu şekillendirebilir.

İran, tıpkı Rusya gibi, emperyalist metropollerin aksine, ne bir sömürgeci banka ve yatırım imparatorluğu kurmuş ne de pazarlar için rekabete girmiştir. Onun jeopolitiği, tıpkı Avrasya jeopolitiği gibi, Ortadoğu ve dünyaya açılan bir anahtardır. Bu durum Araplar için bir fırsat yaratmaktadır: Bağımsızlığın asgari koşullarını sağlayıp Kahire tarihsel rolüne dönecek olursa, İran’ın kazandığı zaferden, Güney Hartası’nın deniz ve kara geçiş noktalarını kontrol ederek kendi lehine bir kesişim seti oluşturabilir. Başka bir deyişle İran’ın zaferi, Arapların da onu kendi yararına kullanabileceği bir durumdur.

Galip eksenin devletsiz ama güçlü aktörü Hizbullah ise, Gazze’deki büyük tufan hareketiyle birlikte direniş tarihinde benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazmıştır. Savaş ve katliam çağrıları yapan Trump’ın İsrail’e koşulsuz desteğine karşın, ABD içinde yükselen tepkiler bu politikaların sorgulandığının işaretidir. Ancak burada asıl ibretlik olan, Hizbullah savaşçılarının, savaş tarihinin en gelişmiş hava ve kara teknolojileriyle donatılmış vahşi bir güce karşı kısa bir cephe hattında ortaya koyduğu olağanüstü mücadele ve onur iradesidir. II. Dünya Savaşı’nda Fransa’nın ve yarı Avrupa’nın kısa sürede nasıl düştüğünü ve 1967 Haziranı’nı hatırlamak, Hizbullah ile Gazze’nin büyük tufan kahramanlarının ne kadar büyük bir iş başardığını kavramak için yeterlidir.

Siyasi açıdan birçok gözlemci, önceki saldırının ardından Hizbullah’ın unutulacağını ve Lübnan’ın yabancı konsoloslara, petrol ve doğalgaz tekelcilerine teslim edilebileceğini sanıyordu. 17 Mayıs Anlaşması’nın diriltilmesi, Lübnan’ın bir deniz kumarhanesine indirgenmesi, Cebel-i Amil topraklarının feodal beyler ve rejim kapitalistleri tarafından yeniden sömürülmesi, hatta Litani sularının İsrail’e devri gibi planlar havada uçuşuyordu. Değiştirilmesi gündeme gelen seçim yasalarıyla, nüfus dengesine müdahale etme girişimleri de cabasıydı. Ancak Hizbullah’ın Kerbela ruhundaki savaşçılarının tufanı, Güney Lübnan’ın, Tayyibe’nin, Bint Cibeyl’in her karış toprağını ve şehit lider Hasan Nasrallah’ın ebedi ruhunu, işgalcilerin ve onların yeni 17 Mayıs taslaklarının mezarı haline getirdi.