İran'dan uyarıları dinlemeyen ABD gemisine füzeli yanıt

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Umman Denizi’ndeki Cask bölgesi yakınlarında seyir güvenliğini tehlikeye atan ve Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir ABD donanma gemisi, İranlı birlikler tarafından yapılan uyarılara aldırış etmeyince iki füzeyle hedef alındı. Haberde, füze isabeti alan geminin yoluna devam edemediği ve bölgeden çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, gelişme bölgedeki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı.

Bu olay, İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhabbî’nin daha önce yaptığı “Hürmüz Boğazı’nda kuralları ihlal eden gemiler güç kullanılarak durdurulacaktır” uyarısının fiiliyata dökülmesi olarak yorumlandı. Muhabbî daha önce, sivil ve ticari gemilerden yalnızca İran’ın belirlediği transit protokollerine uyanların güvenli geçiş yapabileceğini, aksi takdirde muhalif gemilerin zorla durdurulacağını açıklamıştı. Cask açıklarındaki bu müdahale, Tahran’ın daha önce ABD destroyerlerinin boğaza girişini “kesin ve hızlı ihtar”la engellemesinin ardından, doğrudan ateş gücüne başvurulan ilk somut adım olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu saldırı, Trump yönetiminin “Özgürlük Projesi” adıyla bölgeye 15 bin asker yığarak başlattığı “insani” operasyon söylemine karşı verilmiş en sert askerî cevap niteliğindedir. Başkan Trump’ın geçmişte Basra Körfezi’nde ABD donanmasının tankerleri durdurmasını “korsanlık” olarak nitelendirip “korsan gibiyiz” dediği hatırlanırsa, şimdi aynı ismin “insani müdahale” sloganıyla bölgeye savaş gemileri göndermesinin çelişkisi her geçen gün daha da belirginleşiyor. Nitekim ABD içinde Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail’in eylemlerini “tamamen haklı” bulanların oranı son bir yılda yüzde 68’den yüzde 52’ye gerilerken, Trump’ın İsrail yanlısı savaş politikalarına yönelik sorgulamalar artıyor.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, ABD’nin “özgürlük” ve “insani müdahale” başlıkları altında başlattığı askerî operasyonların Irak, Afganistan ve Libya örneklerinde olduğu gibi yıkım, işgal ve on binlerce sivil kaybıyla sonuçlandığı biliniyor. İran’ın Cask açıklarında bir ABD savaş gemisini doğrudan hedef alması, Tahran’ın bu kez benzer bir senaryoya izin vermeyeceğinin ve emperyalist güçlerin bölgedeki hesaplarını fiilen değiştirdiğinin en net göstergesi olarak değerlendiriliyor. İranlı yetkililer daha önce de düşman gemilerine geçiş izni verilmeyeceğini, Hürmüz’de yeni bir yönetim mekanizması kurulduğunu ve boğazın eski haline asla dönmeyeceğini defalarca vurgulamıştı.

Olayın ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) henüz resmî bir açıklama gelmezken, bölgedeki askerî hareketliliğin arttığı bildiriliyor. İran Devrim Muhafızları ise daha önce “her senaryoya hazırız” mesajı vermiş ve ABD savaş gemilerine ateş açmanın ötesinde başka senaryoların da hazırda bekletildiğini duyurmuştu. Cask’taki füze saldırısı, Tahran’ın bu senaryolardan yalnızca birini devreye soktuğu, daha sert seçeneklerin de masada olduğu şeklinde yorumlanıyor.