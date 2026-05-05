Katil İsrail'in ihlallerine Hizbullah'tan misilleme: 11 operasyon düzenlendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik vahşi saldırılarının üzerinden aylar geçerken, Hizbullah'ın direnişi her geçen gün daha da şiddetleniyor. İşgalci rejimin ateşkes ihlallerine karşılık vermekten çekinmeyen Lübnan Direnişi, dün 11 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenleyerek işgal ordusunu adeta ateş altına aldı. İsrail resmî makamları iki askerinin yaralandığını duyurmakla yetinirken, İbrani medyası gerçek tablonun çok daha kanlı olduğunu ve işgal güçlerinin sahada "zor anlar" yaşadığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar ise ortada bir "çatışma"dan çok, tek taraflı bir katliamın yaşandığını gözler önüne seriyor. Sadece son 24 saatte 17 Lübnanlı daha hayatını kaybetti; böylece 2 Mart 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 696'ya, yaralı sayısı ise 8 bin 264'e yükseldi. Ölenler arasında 186 çocuk, 260 kadın ve 34 yaşlı bulunuyor. Bu rakamlar, İsrail'in sivil halkı hedef alan saldırılarının boyutunu gösterirken, uluslararası hukuk açısından savaş suçu niteliği taşıyan eylemlerin Batılı başkentlerde neredeyse hiç yankı bulmadığı bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor.

Sağlık timleri hedefte, hastaneler vuruluyor

İsrail'in hedef tahtasına koyduğu yalnızca siviller değil, aynı zamanda sağlık altyapısı. Bakanlık verilerine göre, işgalci rejimin sağlık ve acil yardım ekiplerine yönelik hava saldırılarının sayısı 132'ye ulaştı. Bu saldırılarda 103 sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, 238 kişi yaralandı. Ayrıca 25 sağlık merkezi ve 119 ambulans hasar görürken, 16 hastane doğrudan saldırıya uğradı; bunlardan 3'ü tamamen hizmet dışı kaldı. Bir sağlık sisteminin hedef alınması, uluslararası insancıl hukukun en temel ilkelerinin ayaklar altına alındığı anlamına gelirken, ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz siyasi ve askeri desteğin bu vahşetin sürmesindeki rolü her geçen gün daha da görünür hale geliyor.

Hizbullah'ın insansız hava araçları İsrail'in kabusu oldu

Hizbullah'ın dün gerçekleştirdiği 11 operasyon, sadece sayısal yoğunluğuyla değil, kullanılan taktiklerin çeşitliliğiyle de dikkat çekti. Örgütten yapılan açıklamaya göre, el-Beyyade, el-Kantara, Aynata ve Adeşit el-Kuseyr bölgelerindeki İsrail askeri araç ve personel yığınağına roket ve top mermileriyle saldırı düzenlendi. Deyr Mimmas'taki işgal askerleri de hedef alındı. En dikkat çekici operasyon ise, Rebü's-Selasin'de yeni kurulan bir İsrail topçu mevzisine bir intihar insansız hava aracı filosuyla düzenlenen saldırı oldu.

Hizbullah ayrıca, Deyr Siryan'ın kuzeyindeki Halletü'r-Rac bölgesinden Zuvar eş-Şarkiye'ye doğru ilerlemeye çalışan bir İsrail askeri grubunu da hedef aldı. En çarpıcı tablo ise, Hizbullah savaşçıları ile işgal askerleri arasında sıfır mesafede yaşanan çatışmaydı. Örgütün açıklamasına göre, hafif ve orta silahlarla yapılan bu çatışmada İsrail ordusu kesin kayıplar verdi; yaralılar önce kara araçlarıyla işgal altındaki Filistin topraklarındaki Meskaf Am yerleşimine, ardından helikopterlerle merkeze nakledildi.

İbrani medyasının analistleri, Hizbullah'ın intihar insansız hava araçlarını giderek daha etkin kullandığını kabul etmek zorunda kalıyor. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan bir değerlendirmede, "Netanyahu, Hizbullah'ın küçük insansız hava araçlarını durduramıyorsa, Lübnan cephesinde nasıl bir hareket serbestisine sahip olmayı bekliyor?" sorusu soruluyor. Analistlere göre, Hizbullah'ın insansız hava araçları roketlere kıyasla daha ucuz, daha esnek ve karmaşık fırlatma altyapıları gerektirmiyor. Bu durum, örgüte ağır silahlarla ilgili lojistik riskleri azaltarak operasyonel baskısını sürdürme kabiliyeti kazandırıyor.

İsrail'in tahliye emirleri ve saldırı dalgası

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde, güney Lübnan'daki 6 köyün sakinlerine evlerini terk etmeleri yönünde "önleyici" bir uyarı yayımladı: Nebatiye el-Fevka, Meyfidun, Kalaviye, Bürc Kalaviye, el-Mecadel ve Sarifa. Açıklamada, bu bölgelere "yakın zamanda" hava saldırıları düzenleneceği belirtildi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) aktardığına göre, hemen ardından İsrail savaş uçakları, daha önce tahliye emri verilen köyler de dahil olmak üzere güney Lübnan'da 20'den fazla noktayı bombaladı.

Bu manzara, İsrail'in "ateşkes" söylemiyle sahada yürüttüğü saldırılar arasındaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Uluslararası toplumun çatışmayı durdurmaya yönelik çağrılarına rağmen, Beyaz Saray'ın İsrail'e yönelik askeri yardım paketlerine bir yenisini eklemeye devam etmesi, bu saldırganlığı meşrulaştıran en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Dahası, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail aleyhindeki karar tasarılarını veto etme alışkanlığı, işgal rejimini uluslararası hukukun üzerinde bir konuma yerleştirerek daha da cesaretlendiriyor.

Hizbullah ise yayımladığı bildirilerde, operasyonların "Lübnan'ı ve halkını savunmak, ateşkesin ihlal edilmesine ve güney köylerine yönelik sivillerin şehit olmasına veya yaralanmasına yol açan saldırılara yanıt vermek" amacıyla yapıldığını yineliyor. Örgütün vurguladığı bu meşru müdafaa hakkı, uluslararası hukukun 51. Maddesi'nde tanınmış bir hak olmasına rağmen, Batılı başkentlerde nedense hep "terörizm" başlığı altında değerlendirilmeye çalışılıyor. Bu ikiyüzlü yaklaşım, tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da işgalci devletin elini güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor.