Savaş Küresel Metal Arzını Daraltırken Çinli Üreticilerin Kârı Tarihi Zirvede

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devam eden savaşın neden olduğu tedarik zinciri aksaklıkları ve üretim kesintileri, küresel metal piyasalarında arzı daraltmaya devam ediyor. Özellikle çelik, alüminyum ve bakır gibi temel metallerde arz tarafındaki sıkışma, fiyatların hızlı yükselmesine yol açarken, bu tablo en çok Çinli üreticilere yarıyor.

Piyasadan alınan bilgilere göre Çin merkezli büyük metal şirketleri, hem ihracat hacimlerinde hem de kârlılık oranlarında son yılların değil, tarihsel ölçekte en yüksek seviyelerine yaklaştı. Batılı üreticilerin savaş, enerji maliyetleri ve lojistik kısıtlar nedeniyle kapasite düşürmesi ya da geçici olarak devre dışı kalması, küresel talebin önemli kısmını Çinli firmalara yöneltti.

Analistler, savaşın sürmesi halinde Çinli üreticilerin pazar payını daha da artırabileceğine dikkat çekerken, bu durumun orta vadede küresel metal fiyatlarında yüksek oynaklığı kalıcı hale getirebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle inşaat, otomotiv, savunma sanayii ve yenilenebilir enerji gibi metal yoğun sektörler, artan maliyet baskılarıyla karşı karşıya.

Uzmanlar, arz tarafında alternatif tedarik kanalları oluşturulmadığı sürece Çinli üreticilerin küresel metal piyasalarındaki belirleyici rolünün güçlenerek devam edeceği görüşünde birleşiyor.