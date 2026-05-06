Hizbullah: “Ateşkes Umudu Kalmadı, Tam Hazırlık Halindeyiz”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Mahmud Kamati, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde yaptığı açıklamada ateşkes beklentilerinin zayıfladığını dile getirdi. Kamati, örgüt içinde bütünlüğün korunduğunu belirterek, sahadaki gelişmelere karşı “tam hazırlık” halinde olduklarını vurguladı.

Kamati’nin mesajı, Lübnan-İsrail hattında karşılıklı saldırıların sürdüğü ve diplomatik girişimlerin sonuç üretmekte zorlandığı bir süreçte geldi. Hizbullah cephesi, İsrail’in operasyonlarının “sınır güvenliği” söyleminin ötesine geçtiğini savunurken, İsrail tarafı ise kuzeydeki güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

Bölgeyi izleyen uzmanlar, Kamati’nin açıklamasını “caydırıcılık” amacı taşıyan bir siyasi mesaj olarak değerlendiriyor. Açıklamanın, hem Hizbullah tabanına birlik görüntüsü verme hem de İsrail’e yönelik olası yeni bir tırmanmanın maliyetini hatırlatma hedefi güttüğü belirtiliyor.

Öte yandan artan sert söylemler, Lübnan içinde yeni bir yıpratma savaşı endişesini güçlendiriyor. Güvenlik risklerinin yanı sıra ekonomik kırılganlıkların da devam ettiği ülkede, geniş çaplı bir çatışmanın toplumsal ve mali etkilerinin ağır olacağına dikkat çekiliyor.