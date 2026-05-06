“Trump’ın Askerî Blöfleri Riskli”: Washington’da Müdahale Tartışması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD siyasetinde yaklaşan seçim süreciyle birlikte dış politika söylemleri yeniden sertleşirken, Donald Trump’ın son dönemdeki askeri müdahale imaları Washington’da tartışma yarattı. Diplomatik ve güvenlik çevrelerine dayandırılan değerlendirmelerde, Trump’ın söylemlerinin “müzakere baskısı oluşturma” amacı taşıdığı, ancak mevcut yönetim kadrolarının doğrudan bir askeri adımın ağır sonuçlarının bilincinde olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, Orta Doğu başta olmak üzere hassas bölgelerde atılacak ani bir askeri adım, yalnızca bölgesel dengeleri değil, küresel enerji piyasalarını ve ABD’nin müttefikleriyle ilişkilerini de sarsabilir. Bu nedenle Pentagon ve ulusal güvenlik bürokrasisinin, askeri seçeneği son çare olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Trump cephesi ise güçlü caydırıcılık mesajlarının rakip aktörleri geri adım atmaya zorlayabileceğini savunuyor. Ancak eleştirmenler, sert retoriğin yanlış hesaplamalara ve kontrolsüz tırmanışa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Washington kulislerinde, askeri blöf ile gerçek müdahale arasındaki çizginin dikkatle korunması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Olası bir askeri eylemin siyasi, ekonomik ve insani maliyetlerinin yüksek olacağına dikkat çekilirken, diplomatik kanalların açık tutulmasının önemi vurgulanıyor.