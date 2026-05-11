Ateşkese rağmen özel şirketler Tel Aviv’e dönmüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile ateşkes sağlanmasına rağmen, büyük Avrupa ve Amerikan havayolu şirketleri Tel Aviv’e uçuşlarını yeniden başlatmaktan kaçınıyor. İsrail gazetesi Times of Israel’in haberine göre, Batılı taşıyıcıların bu çekimserliği, emperyalist güçlerin kendi müttefiklerine bile ne kadar güvensiz bir ortam yarattığını gösteriyor. ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri maceraları, doğrudan çatışma alanlarının çok ötesinde ekonomik sonuçlar doğururken, sivil havacılık sektörü de bu durumdan nasibini alıyor. Havayolları, savaş riskine karşı prim ödemek ve güzergâh değiştirmek zorunda kalırken, asıl bedeli ise İsrail ekonomisi ve vatandaşları ödüyor.

Times of Israel’in aktardığına göre, İsrail parlamentosu Knesset’te bir komite, hükümetten İran ile yaşanan savaştan zarar gören yolcular ve havayolu şirketleri için bir tazminat planı hazırlanmasını talep etti. Savaş boyunca binlerce seferin iptal edilmesi nedeniyle İsrailli ve yabancı havayolu şirketleri, şimdi bir dizi hukuki süreç ve toplu davalarla karşı karşıya. Knesset Ekonomi Komitesi Başkanı, hükümetin müdahale etmemesi halinde uçak bilet fiyatlarının fırlayacağı ve yabancı şirketlerin İsrail’e dönme konusundaki isteksizliğinin devam edeceği uyarısında bulundu.

Bu tablo, savaşların yalnızca cephede değil, sivillerin günlük hayatında da yıkıcı sonuçlar doğurduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Oysa ABD ve Batılı müttefikleri, İsrail’in güvenliğini sağlamak adına bölgeyi ateşe atarken, aynı Batılı sermaye gerçek bir güvenlik garantisi olmadıkça Tel Aviv’e inmeye yanaşmıyor. Emperyalist politikaların yarattığı bu ikiyüzlü döngü, savaş bitse dahi korkunun devam etmesine neden oluyor.