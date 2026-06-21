Trump’tan Tahran’a Sert Mesaj: “Hizbullah Üzerinden Baskı Sürerse Yanıt Ağır Olur”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran’a yönelik yeni bir uyarı mesajı verdi. Trump, Tahran yönetiminin Hizbullah aracılığıyla bölgede sorun çıkardığını iddia ederek bunun derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.
21 Haziran 2026 - 18:02
News ID: 1830091
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hizbullah üzerinden bölgede gerilimi artırdığını öne sürerek Tahran’a açık bir uyarıda bulundu. Trump, bu durumun devam etmesi halinde Washington’un askeri seçenekleri daha sert biçimde devreye sokabileceğini söyledi.
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