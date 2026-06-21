Trump’tan Tahran’a Sert Mesaj: “Hizbullah Üzerinden Baskı Sürerse Yanıt Ağır Olur”

Beyaz Saray’da yaptığı değerlendirmede Trump, İran’ın Lübnan’daki müttefikleri üzerinden baskı kurmaya çalıştığını savundu. Bu durumun devam etmesi halinde ABD’nin askeri adımlarını daha da sertleştirebileceğini ifade eden Trump, Washington’un gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Son dönemde özellikle Lübnan sınırında yaşanan gerilim ve bölgedeki askeri hareketlilik, Washington ile Tahran arasındaki söz düellosunu yeniden alevlendirmiş durumda. Trump’ın açıklaması da bu gerilimin ortasında geldi.

Trump, ABD’nin bölgede müttefikleriyle birlikte hareket ettiğini vurgulayarak, İran’ın Hizbullah üzerinden yürüttüğünü ileri sürdüğü faaliyetlerin durmaması halinde “çok daha güçlü bir karşılık” verileceğini dile getirdi. Açıklama, ABD‑İran hattında zaten kırılgan olan dengelerin daha da gerilebileceğine işaret eden yeni bir mesaj olarak yorumlandı.