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Trump’tan Tahran’a Sert Mesaj: “Hizbullah Üzerinden Baskı Sürerse Yanıt Ağır Olur”

21 Haziran 2026 - 18:02
News ID: 1830091

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hizbullah üzerinden bölgede gerilimi artırdığını öne sürerek Tahran’a açık bir uyarıda bulundu. Trump, bu durumun devam etmesi halinde Washington’un askeri seçenekleri daha sert biçimde devreye sokabileceğini söyledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran’a yönelik yeni bir uyarı mesajı verdi. Trump, Tahran yönetiminin Hizbullah aracılığıyla bölgede sorun çıkardığını iddia ederek bunun derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray’da yaptığı değerlendirmede Trump, İran’ın Lübnan’daki müttefikleri üzerinden baskı kurmaya çalıştığını savundu. Bu durumun devam etmesi halinde ABD’nin askeri adımlarını daha da sertleştirebileceğini ifade eden Trump, Washington’un gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Son dönemde özellikle Lübnan sınırında yaşanan gerilim ve bölgedeki askeri hareketlilik, Washington ile Tahran arasındaki söz düellosunu yeniden alevlendirmiş durumda. Trump’ın açıklaması da bu gerilimin ortasında geldi.

Trump, ABD’nin bölgede müttefikleriyle birlikte hareket ettiğini vurgulayarak, İran’ın Hizbullah üzerinden yürüttüğünü ileri sürdüğü faaliyetlerin durmaması halinde “çok daha güçlü bir karşılık” verileceğini dile getirdi. Açıklama, ABD‑İran hattında zaten kırılgan olan dengelerin daha da gerilebileceğine işaret eden yeni bir mesaj olarak yorumlandı.

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