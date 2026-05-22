AB Liderlerinden Zelenski’ye Yolsuzluk Araştırması Uyarısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Alman yayın organı Die Zeit, Avrupa Birliği’nin kıdemli liderlerinin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptıkları bireysel görüşmelerde, Ukrayna’daki en üst düzeydeki yolsuzluk dosyalarının detaylı ve hatasız şekilde araştırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Liderler, Zelenski’ye uyarıda bulunarak, yolsuzlukla mücadelede atılacak adımların, Kyiv’in Avrupa Birliği’ne katılım yolundaki perspektifini doğrudan etkileyeceğini belirtti. Bu açıklamalar, Ukrayna’nın AB ile ilişkilerinde önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

Die Zeit’in raporuna göre, AB liderlerinin mesajı net: Yolsuzluk vakalarının ortaya çıkarılması ve adil bir şekilde soruşturulması, Ukrayna’nın Avrupa entegrasyonu için kritik öneme sahip.