ABD Temsilciler Meclisi Trump’ın İran’a Savaş Yetkisini Görüşmeyi Erteledi

22 Mayıs 2026 - 09:07
News ID: 1817419
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı savaş yetkilerini sınırlamayı hedefleyen “savaş yetkileri” tasarısını oylamayı erteledi. Bu gelişme, Kongre’deki Cumhuriyetçi liderlerin parti içi bölünmesini ve Trump’ın agresif savaş politikalarına karşı artan tartışmaları gözler önüne seriyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat üyelerin Trump’ın İran’a karşı yürütülecek olası savaş girişimlerini sınırlamak amacıyla sunduğu “savaş yetkileri” tasarısının oylamasını ileri bir tarihe erteledi.

The Hill gazetesine göre, bu erteleme, Cumhuriyetçi liderlerin yeterli sayıda temsilciyi oylamaya katmakta zorlanmaları nedeniyle gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta, benzer bir tasarı neredeyse fark edilmeden reddedilmişti, ancak gelişmeler, iktidardaki partide ciddi bir iç çatlak olduğunu ortaya koyuyor.

Bu durum, Trump’ın agresif dış politika ve savaş tehditleri karşısında Kongre’deki denetim mekanizmalarının önemini ve direniş yanlısı milletlerin etkili duruşunu bir kez daha vurguluyor. Parti içindeki bölünme, Trump’ın tek taraflı savaş yetkilerini kısıtlamaya yönelik çabaların önünün açılabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor

