Tahran’dan İslamabad’a Net Mesaj: “Haklarımızdan Geri Adım Atmayacağız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ve Pakistan arasındaki diplomatik ve askeri temaslar, bölgesel tansiyonun arttığı bir dönemde yeni bir boyuta taşındı. Pakistan Ordu Komutanı General Asım Münir’in Tahran ziyareti kapsamında mevkidaşı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelmesi, başkentteki diplomatik kulislerde dikkatle takip edildi. Görüşmenin ana gündem maddesini bölgesel istikrar ve sınır güvenliği oluştururken, Galibaf’ın yaptığı açıklamalar Tahran’ın mevcut stratejik duruşunun altını çizdi.

Galibaf, görüşme sırasında yaptığı değerlendirmede, bölgesel aktörlerle iş birliğine açık olduklarını ancak söz konusu İran’ın meşru hakları olduğunda hiçbir tavize yer olmadığını vurguladı. “Ülkemizin haklarından geri adım atmayacağız” ifadesini kullanan Galibaf, Tahran’ın kendi çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını hem komşu ülkelere hem de uluslararası kamuoyuna bir kez daha ilan etmiş oldu.

Analistler, Galibaf’ın bu çıkışını, bölgedeki jeopolitik oyunun zorlaştığı bir süreçte “kararlılık mesajı” olarak yorumluyor. Pakistan gibi bölgenin önemli bir askeri gücüyle yapılan bu görüşme, İran’ın diplomatik kanalları açık tutarken aynı zamanda savunma ve güvenlik konusunda tavizsiz bir tutum izleyeceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Görüşmenin detayları henüz tam olarak kamuoyuna yansımasa da, tarafların sınır hattındaki güvenlik iş birliğini güçlendirme konusunda hemfikir olduğu ve bölgedeki dış müdahalelere karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği mesajının öne çıktığı belirtiliyor.