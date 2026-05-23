Washington’da İstihbarat Savaşları: ODNI ve CIA Arasındaki “Gölge Kavgası” Gün Yüzüne Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin en mahrem sırlarının yönetildiği koridorlarda artık sessizlik bozuldu. İstihbarat topluluğunun genel koordinasyonundan sorumlu olan ODNI ile operasyonel gücü elinde tutan CIA arasındaki uzun süreli çekişme, gizli belgelerin ve sızdırılan kulis bilgilerinin merkezine yerleşti. Başkentteki kaynaklara göre, kurumlar arasındaki bu çatışmanın kökeninde sadece yetki paylaşımı değil, aynı zamanda küresel tehditlerin önceliklendirilmesi noktasındaki radikal fikir ayrılıkları yatıyor.

Kurumlar arasındaki “soğuk savaşın” temelinde, CIA’in operasyonel esneklik talebiyle ODNI’nin merkezi denetim ısrarının çatışması bulunuyor. İstihbarat dünyasına hakim uzmanlar, son dönemde gelen istihbarat verilerinin işlenme biçimi ve bu verilerin Beyaz Saray’a sunulma hızı konusundaki görüş ayrılıklarının, kurumları adeta iki ayrı kutba ayırdığını belirtiyor.

Perde arkasındaki bu kavgayı takip eden çevreler, kurumlar arası güvenin zayıfladığını ve bunun sahada yürütülen operasyonlara da yansımaya başladığını ifade ediyor. CIA’in “sahadaki gerçekler ve aciliyet” vurgusuna karşılık, ODNI’nin daha temkinli ve kurumlar arası eşgüdüme odaklanan bürokratik tavrı, Washington’da ciddi bir karar alma krizine yol açmış durumda.

Yaşanan bu çekişmenin, ABD’nin dış politika kararlarını ve kritik operasyonel süreçlerini ne kadar etkileyeceği ise büyük bir soru işareti. İçeriden gelen bilgiler, yönetimin tarafları uzlaştırmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini ancak kurumların kendi “istihbarat imparatorluklarını” koruma konusundaki kararlılıklarının, bu gerilimi kısa vadede çözülmekten uzak tuttuğunu gösteriyor. Başkentteki gözlemciler, istihbarat bürokrasisinin kalbindeki bu çatışmanın, Beyaz Saray’ın masasındaki dosyaların gecikmesine ve stratejik hataların riskinin artmasına neden olabileceği konusunda ciddi uyarılar yapıyor.