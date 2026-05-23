Siyonist İsrail'de "özgürlük" skandalı: Muhalif öğretmenleri takip ediyorlar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in, “Bilgi Toplama Raporu – Yaron Avni” başlıklı gizli bir belgeye dayandırdığı habere göre, Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun süredir faaliyet yürüten gizli bir birim, hükümete muhalif eğitimcileri sistematik şekilde fişliyor. Özellikle Filistin asıllı İsrail vatandaşları ile sol görüşlü öğretmenlerin hedef alındığı, buna karşın aşırı sağcı öğretmenlerin açıkça ırkçılığa varan paylaşımlarının görmezden gelindiği ortaya çıktı.

Habere göre, söz konusu gizli birimin varlığı, İsrail’in orta kesimindeki Hod Haşaron kentinde rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Yaron Avni hakkında hazırlanan 14 sayfalık raporun basına sızmasıyla ortaya çıktı. “Bilgi Toplama Raporu – Yaron Avni” başlıklı resmi belgede, Avni’nin üç yıl önce hükümetin Meclisten geçirmeye çalıştığı tartışmalı yargı düzenlemesine karşı sosyal medyada yaptığı paylaşımların ve grev çağrılarının tek tek kayıt altına alındığı görüldü.

Birimin başında eski Şin-Bet ajanı var

Haaretz’in yürüttüğü araştırmaya göre, “Kışkırtma Vakalarını Ele Alma Danışma Komitesi” adını taşıyan birimin, nefret söylemi ve provokasyonu önlemekten ziyade siyasi eleştirileri bastırmayı hedeflediği belirtiliyor. Birimin başında, Eğitim Bakanlığı Güvenlik Dairesi Müdürü ve eski Şin-Bet ajanı Lior Tuvia’nın bulunduğu aktarıldı.

Kampanyanın en ateşli yürütücüleri arasında Eğitim Bakanı Yoav Kisch’in özel kalem müdürü Asif Kazula’nın yer aldığı tespit edildi. Haaretz’e konuşan kaynaklar, “Kazula’nın yaptığı her şey bakanın onayı ve yetkisiyle yapılıyor. Görevi Kisch’in siyasi konumunu güçlendirmek” ifadelerini kullandı. Üst düzey bir bakanlık yetkilisi ise gazeteye yaptığı açıklamada, “Kisch, hükümete karşı sesini çıkaran öğretmenlerin peşine saplantılı bir şekilde düşmüş durumda ve bu tutum, bölge müdürleri ile müfettişlere kadar yansıyor” dedi.

160 eğitimci hakkında raporlama yapıldı

Tartışmalı yargı reformu girişiminin başlatıldığı 2023 başından bu yana, özellikle 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısının ardından gizli birimin 160 eğitimci hakkında raporlama yaptığı belirtildi. Komite üyelerinin, fişlenen eğitimcilerin yarısı hakkında “şiddeti ve ırkçılığı teşvik ettiği” sonucuna vardığı aktarıldı.

Hakkında raporlama yapılan isimlerin çoğunluğunun İsrail vatandaşı Filistinliler olduğu, ancak dörtte birinin ise Yahudi öğretmenlerden oluştuğu tespit edildi.

Aşırı sağcı öğretmenlerin ırkçı paylaşımlarına göz yumuluyor

Haaretz araştırması, aynı birimin aşırı sağcı görüşlere sahip öğretmenlerin sosyal medyada açıkça ırkçılığı teşvik eden, Filistinlilerin “kökünün kazınmasını” ve “yakılmalarını” isteyen paylaşımlarını ise görmezden geldiğini ortaya koydu. Bu durum, insan hakları örgütlerine göre, birimin asıl amacının nefret söylemiyle mücadele değil, hükümete yönelik muhalefeti bastırmak olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu tür bir seçici yaklaşımın, işgal altındaki Filistin topraklarında on yıllardır süregelen ayrımcılık politikalarının eğitim sistemine yansımasından başka bir şey olmadığını vurguluyor.

Hükümetten muhalif eğitimcileri hızlıca işten atma yasası

Haberde, İsrail hükümetinin eğitimcilere ilişkin “teröre destek” ve “terörle özdeşleşme” tanımlarının Eğitim Bakanı ve üst düzey bakanlık yetkililerince belirlenmesine olanak tanıyan tartışmalı bir yasa geçirdiğine işaret edildi. Bir grup öğretmen ile insan hakları örgütü Adalah tarafından İsrail Yüksek Mahkemesi’ne yasanın iptali için iki ayrı başvuruda bulunulduğu belirtildi. Başvurularda, yasanın gerçek amacının terörle mücadele değil, insanları korkutmak ve hükümete yönelik eleştirileri susturmak olduğu ifade ediliyor.

Yasanın, öğretmenleri hızlıca işten atma ve devlete karşı geldiği düşünülen okullara mali desteği kesme imkanı tanıdığı vurgulandı. Öte yandan İsrail Eğitim Bakanlığı’nın, mahkemeye sunduğu ilk savunmada söz konusu birimin varlığından bile bahsetmediği aktarıldı.

Bakanlık: “Birim mevzuata uygun”

Haaretz’in sorularını yanıtlayan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, birimin çalışmalarının Adalet Bakanlığı ile diyalog halinde ve hukuki mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü savundu. Yetkililer, birimin siyasi eleştirilerle ilgilenmediğini, yalnızca “terörle özdeşleşme, kışkırtma veya yasa dışı eylem” şüphesi taşıyan vakaları incelediğini öne sürdü. Ancak basına sızan belgeler, birimin öğretmenlerin mesai saatleri dışındaki tüm sosyal medya faaliyetlerini ve kişisel görüşlerini raporladığını doğruluyor.