Rubio’dan İran Açıklaması: “Bazı İlerlemeler Sağlandı” + Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile ilgili yürütülen temaslar ve müzakerelere dair yaptığı açıklamada, dosyada bazı ilerlemeler kaydedildiğini iddia etti. Rubio, “Şu anda çeşitli girişimler sürüyor. Bugün, yarın ya da önümüzdeki birkaç gün içinde söyleyecek yeni şeylerimiz olabilir” ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin İran’ın nükleer kapasitesine ilişkin sert tutumunu yineleyen Rubio, İran’ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini savundu. ABD’li Bakan ayrıca Tahran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum ile yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Rubio’nun açıklamalarında Hürmüz Boğazı da öne çıkan başlıklardan biri oldu. ABD Dışişleri Bakanı, uluslararası enerji ve ticaret hatlarının güvenliği açısından boğazların açık tutulmasının önemine değinerek, “Boğazlar herhangi bir ücret alınmaksızın açık ve güvenli kalmalıdır” dedi. Bu ifadeler, Batı’nın Hürmüz üzerindeki stratejik hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD yönetiminin diplomatik çözüm söylemini sürdürdüğünü belirten Rubio, buna rağmen Washington’un İran dosyasını sonuçlandırma konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Rubio, “Hükümet diplomatik yöntemi destekliyor ancak bu meselenin nihai olarak çözülmesi ne pahasına olursa olsun kesin bir hedeftir” sözleriyle dikkat çekti.

Bölgesel gözlemciler ise ABD’nin bir yandan diplomasi mesajı verirken diğer yandan baskı ve tehdit dilini sürdürmesinin, Washington’un İran’a yönelik çelişkili stratejisinin devam ettiğini gösterdiğini değerlendiriyor.