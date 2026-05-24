ABD ile İran 60 Günlük Mutabakat Zaptında Uzlaştı: Yaptırımlar, Petrol ve Hürmüz Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uzun süredir devam eden gerginliğin gölgesinde yürütülen müzakereler sonucunda ABD ve İran, kapsamlı bir mutabakat zaptında uzlaştı. 60 günlük geçici çerçeve niteliği taşıyan anlaşma; yaptırımların kademeli olarak hafifletilmesi, petrol ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması, Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması ve Lübnan’daki savaşın sona erdirilmesi başlıklarını kapsıyor.

Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri, İran’ın petrol ihracatını fiilen donduran ABD yaptırımlarının gevşetilmesi. Bu adım, İran ekonomisine nefes aldırırken küresel enerji piyasalarında da dengeleyici bir etki yaratması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı meselesi ise anlaşmanın en hassas başlığı olarak öne çıkıyor. Dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu stratejik su yolunda güvenliğin güvence altına alınması, hem bölgesel hem de küresel ekonomik istikrar açısından büyük önem taşıyor.

Lübnan cephesindeki savaşın sona erdirilmesi maddesi ise anlaşmaya bölgesel bir boyut katıyor. İran’ın Hizbullah üzerindeki nüfuzu göz önüne alındığında, Tahran’ın bu konudaki taahhüdü Lübnan’daki ateşkes sürecini doğrudan etkileyebilir.

60 günlük süre, kalıcı bir anlaşma için zemin hazırlamayı amaçlıyor. Tarafların bu süre zarfında teknik müzakereleri tamamlaması ve daha kapsamlı bir çerçeve oluşturması hedefleniyor.

Anlaşma, İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerinde temkinli bir memnuniyetle karşılandı. Ancak İsrailli yetkililer, İran’ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atılmadan yapılan herhangi bir uzlaşının kalıcı güvenliği sağlamayacağı uyarısını yineledi.