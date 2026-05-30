Bloomberg’in itirafı: İran'ın son operasonunda 5 Amerikan askeri yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bloomberg’in yayımladığı bir haberde, İran balistik füzesinin Perşembe sabahı erken saatlerde Kuveyt’te bulunan bir ABD hava üssüne isabet ettiği aktarılıyor. Habere göre, saldırıda beş Amerikalının (sözleşmeli personel ve aktif görevdeki askerler) yaralandığı ifade ediliyor. Saldırı sonucunda iki MQ-9 Reaper taarruz drone’undan birinin tamamen imha olduğu, diğerinin ise ciddi hasar gördüğü belirtiliyor. Her bir drone’un yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Bloomberg’e konuşan ve saldırıyı doğrudan bilen bir kaynağın, Kuveyt hava savunma sistemlerinin “Fatih-110” füzesini başarıyla durdurduğunu, ancak füzenin parçalarının düşerek Ali El Salim Hava Üssü’ne isabet ettiğini iddia ettiği kaydediliyor. Bu iddia, uzmanlarca ciddi şüpheyle karşılanıyor.

Uzmanlardan ‘parça’ iddiasına itiraz

İran resmî haber ajansı Mehr’in aktardığına göre, uzmanlar tarafından “düşen parçalar” açıklamasının bilimsel ve fiziki olarak geçersiz olduğu ifade ediliyor. Değerlendirmelerde, bir füzenin parçalarının, sağlamlaştırılmış drone hangarlarını ve ABD’nin “geçirilmez” olarak nitelendirdiği üs yapılarını tamamen tahrip edemeyeceği vurgulanıyor. Analistler, bu çelişkinin gerçek bir doğrudan isabet ihtimalini güçlendirdiği ve açıklamanın “önemsizleştirme” çabası olarak okunabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

İran’dan resmî açıklama ve “ciddi uyarı”

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından Perşembe sabahı yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin ateşkesi ihlal etmesine karşılık olarak bir ABD hava üssünün hedef alındığının doğrulandığı bildiriliyor. Açıklamada, ABD ordusunun sabaha karşı Bandar Abbas Havaalanı yakınlarında bir noktaya hava saldırısı düzenlemesinin ardından, saldırının başladığı üssün sabah 04:50’de vurulduğu ifade ediliyor. IRGC’nin bu saldırıyı “ciddi bir uyarı” olarak nitelendirdiği ve ABD’nin saldırılarını tekrarlaması durumunda İran’ın yanıtının “çok daha kararlı” olacağı uyarısında bulunduğu aktarılıyor.

Çifte standart ve ateşkes ihlalleri

Hatırlatıldığı üzere, ABD’nin bölgedeki askerî varlığı ve İsrail’e verdiği koşulsuz destek, gözlemciler tarafından ateşkes mekanizmalarını işlemez hale getiren temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları “kademeli” kaldırma stratejisi ve 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koyması, emperyalist dayatma ve gasp kavramları çerçevesinde eleştiriliyor. Bu bağlamda, İran’ın balistik füze yanıtının, uluslararası hukukta meşru müdafaa hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği savunuluyor.

Diğer taraftan, Batılı diplomatik kaynaklardan gelen bazı açıklamalarda “tansiyonun düşürülmesi” ve “nükleer yayılmanın önlenmesi” gerektiği ifade ediliyor. Ancak bu söylemin, İsrail’in denetimsiz nükleer cephaneliğine ve ABD’nin kendi nükleer stokunu modernize etmesine hiçbir eleştiri getirmemesi, analistlerce çifte standardın bir başka tezahürü olarak kaydediliyor.