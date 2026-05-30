Berlin’de Koltuk Tartışması: Merz, Parti İçi Baskıya Karşı Direksiyonu Bırakmıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya’da iktidar cephesinde son haftalarda giderek daha yüksek sesle dile getirilen liderlik tartışmaları, Başbakan Friedrich Merz üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Parti içi anketlerde yaşanan düşüş ve hükümet ortaklarıyla yaşanan görüş ayrılıkları, Merz’in siyasi geleceğine ilişkin spekülasyonları besliyor. Özellikle genç seçmen nezdinde desteğin zayıfladığına dair veriler, parti içinde “yeni yüz” arayışını hızlandıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Berlin’de konuşulan senaryolara göre, Merz’in görev süresini tamamlamadan daha genç ve daha dinamik bir isme alan açabileceği yönündeki iddialar son günlerde yeniden gündeme taşındı. Ancak başbakanlık çevresi, bu tartışmaların muhalefet ve parti içi rakipler tarafından büyütüldüğünü savunuyor. Hükümete yakın kaynaklar, Merz’in hem parti yönetimini hem de koalisyon ortaklarını seçim takvimine kadar bir arada tutma niyetinde olduğunu belirtiyor.

Koalisyon içinde yaşanan anlaşmazlıklar ise yalnızca liderlik meselesiyle sınırlı değil. Ekonomi politikaları, bütçe disiplini, savunma harcamaları ve göç başlıklarında zaman zaman ortaya çıkan görüş ayrılıkları, hükümetin kamuoyu önünde dağınık bir görüntü vermesine yol açıyor. Bu tablo da doğal olarak liderlik kapasitesine dair soruları beraberinde getiriyor.

Siyasi gözlemcilere göre Merz’in önündeki en büyük sınav, yalnızca oy kaybını durdurmak değil; aynı zamanda parti içinde kontrolü elinde tuttuğunu göstermek. Çünkü Alman siyasetinde lider değişimi tartışmaları çoğu zaman doğrudan bir isyanla değil, “yenilenme ihtiyacı” söylemi üzerinden ilerliyor. Bu da kamuoyu önünde açık destek sürse bile kulislerde alternatif isimlerin güç kazanmasına zemin hazırlıyor.

Merz’in yakın dönemde atacağı adımlar, bu tartışmaların seyrini belirleyecek. Kabinede sınırlı bir revizyon, parti yönetiminde yeni görevlendirmeler ya da genç seçmene dönük daha görünür mesajlar, başbakanın pozisyonunu sağlamlaştırma çabasının parçası olabilir. Ancak anketlerdeki düşüş sürerse, bugün bastırılmaya çalışılan liderlik tartışmasının sonbaharda çok daha açık bir hesaplaşmaya dönüşmesi ihtimal dışı görülmüyor.

Berlin’de şimdilik resmi çizgi net: Merz görevinin başında. Fakat Alman siyasetinde bazen asıl mücadele, koltuğu bırakma kararından önce o kararın artık konuşulmasını engelleme çabasında başlıyor.