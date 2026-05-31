Guardian Analizi: Washington’un İran’da ‘Savaş’ Stratejisi Müzakereye Evriliyor

Analizde, ABD’nin Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesindeki askeri yığınağının ve yaptırım politikalarının İran’ı taviz vermeye zorlamak yerine, Tahran’ın savunma kapasitesini ve bölgesel caydırıcılık reflekslerini güçlendirdiği vurgulandı. Bu durumun Washington’u, planlanan “sonuç alıcı” askeri stratejiden, daha sürdürülebilir bir yol olan diplomatik müzakere seçeneğine yönelmeye zorladığı belirtiliyor.

Guardian, Washington içindeki çeşitli kanatlarda “savaş seçeneğinin” beraberinde getireceği ekonomik ve jeopolitik maliyetlerin artık daha yüksek sesle tartışıldığını aktardı. Habere göre, ABD dış politika mekanizmaları, askeri bir tırmanışın bölgedeki enerji arzını tehlikeye atması ve küresel piyasalarda yaratacağı türbülans nedeniyle, krizin yönetilebilir bir seviyeye çekilmesi için doğrudan veya dolaylı görüşme kanallarının açık tutulması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan, Tahran yönetiminin müzakereye geçiş sürecindeki “kuşkucu” yaklaşımının ve parlamentonun “haklar garantiye alınmadan onay yok” şeklindeki katı tutumunun, Beyaz Saray’ın diplomatik hamlelerini zorlaştırdığı değerlendirmesi yapıldı. Uzmanlar, Trump yönetiminin elinde kalan sınırlı seçeneklerle, bir yandan içerideki siyasi beklentileri karşılamaya çalışırken, diğer yandan İran ile gerilimi düşürecek bir “yüz kızartıcı olmayan” çıkış yolu aradığını ifade ediyor.

Guardian’ın bu analizi, Washington-Tahran hattındaki retorik savaşının yerini yavaş yavaş “taktiksel bir diplomasi” arayışına bırakabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ancak, sahadaki askeri hareketliliğin devam etmesi ve taraflar arasındaki güven eksikliği, diplomatik çözümün önündeki en büyük engellerden biri olarak görülmeye devam ediyor.