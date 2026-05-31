Kahire’den İsrail’e Çağrı: “Lübnan’dan Çekilin, BM Kararlarına Uyun”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde Kahire’den İsrail’e yönelik diplomatik baskı artıyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’daki askeri faaliyetleri “kabul edilemez bir egemenlik ihlali” olarak tanımlandı. Mısır, İsrail’in sınır ötesi operasyonlarını derhal durdurması ve birliklerini Lübnan topraklarından çekmesi çağrısında bulundu.

Kahire, bu çağrısını temel olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararına dayandırıyor. 2006 yılındaki çatışmaları sonlandıran bu kararın, bölgedeki istikrarın anahtarı olduğunu belirten Mısırlı yetkililer, İsrail’in ihlallerinin sadece Lübnan’ın toprak bütünlüğünü değil, aynı zamanda bölgesel barışı da ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

Diplomatik çevrelerde Mısır’ın bu çıkışı, İsrail’in Lübnan üzerindeki askeri baskısına karşı Arap dünyasının gösterdiği en net tepkilerden biri olarak yorumlanıyor. Mısır, krizin diplomasi yoluyla çözülmesi ve askeri tırmanışın bölgesel bir savaşa evrilmemesi için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan, İsrail tarafı operasyonlarını “kendini savunma” ve “güvenlik hatlarını koruma” gerekçeleriyle savunmaya devam ederken, Mısır’ın bu çıkışı, Kahire’nin krizin çözümü için yürüttüğü arabuluculuk çabalarında daha sert bir pozisyon aldığının işareti olarak görülüyor.

Uzmanlar, Lübnan’daki durumun sadece ikili bir çatışma olmadığını, Mısır’ın uyarısıyla birlikte BMGK 1701 kararı gibi uluslararası hukuk zeminlerinin yeniden tartışmaya açıldığını belirtiyor. Kahire’nin bu vurgusu, İsrail’in askeri hareketliliğini kısıtlamak isteyen bölgesel güçler için önemli bir siyasi dayanak oluştururken, önümüzdeki süreçte diplomatik kanallarda gerilimin düşürülmesi için yeni bir baskı unsuru olarak kullanılabilir.