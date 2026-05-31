İHA Tehditlerine Karşı Yeni Kalkan: ABD, Filipinler’de MADIS Savunma Sistemini Test Etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Modern muharebe alanlarının en büyük meydan okumalarından biri haline gelen “drone” tehdidine karşı ABD ordusunun geliştirdiği yeni nesil çözümler sahaya iniyor. ABD Deniz Piyadeleri (USMC), Nisan ayı içerisinde Filipinler ile gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatlar kapsamında, İHA’ları tespit etme, takip etme ve etkisiz hale getirme kabiliyetiyle donatılan MADIS (Marine Air Defense Integrated System) platformlarını test etti.

MADIS, özellikle mobil bir savunma hattı oluşturma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sistem, elektronik harp yetenekleri, radar sensörleri ve kinetik imha araçlarını tek bir platform üzerinde birleştirerek, alçak irtifadan gelen İHA sürülerini veya tekil keşif araçlarını etkisiz hale getirebiliyor. Filipinler’deki tatbikat, bu sistemin zorlu arazi koşullarında ve deniz kenarı operasyonlarında nasıl bir performans sergilediğini ölçmek açısından kritik bir öneme sahip oldu.

Askeri uzmanlar, MADIS’in Filipinler’de test edilmesini, Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Bölgede İHA kullanımının gözetleme ve saldırı amaçlı olarak artması, ABD ve bölgedeki müttefiklerini hızlı hareket edebilen, hava sahasını koruyabilen ve “asimetrik” tehditlere karşı dirençli sistemlere yöneltiyor. Geleneksel hava savunma sistemlerinin aksine daha kompakt ve hareketli bir yapı sunan MADIS, Deniz Piyadeleri’nin keşif ve müdahale gücünü artırmayı hedefliyor.

Tatbikat süresince sistemin hedef kilitlenme süreleri, müdahale başarı oranı ve zorlu hava koşullarındaki çalışma kapasitesinin verileri toplandı. Elde edilen bulguların, hem sistemin yazılımlarının geliştirilmesinde hem de bölgedeki diğer müttefik ülkelerin benzer savunma ihtiyaçlarına yanıt verecek bir “ortak savunma mimarisi” oluşturulmasında kullanılması bekleniyor.

Washington yönetiminin Pasifik bölgesindeki askeri modernizasyon çalışmaları devam ederken, İHA savunmasına yönelik bu testler, bölgedeki stratejik rekabetin sadece gemiler veya uçaklar üzerinden değil, aynı zamanda teknolojik hava savunma üstünlüğü üzerinden de yürütüldüğünü gözler önüne seriyor.